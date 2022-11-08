Dolar
18.59
Euro
18.74
Altın
1,716.22
ETH/USDT
1,539.50
BTC/USDT
20,182.00
BIST 100
4,360.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile ortak basın toplantısı düzenliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile ortak basın toplantısı düzenliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İsveç Başbakanı Kristersson'u kabul etti
logo
Dünya

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, "rejim değişikliği için referandum yapılamayacağını" söyledi

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Hüseyni, ülkedeki referandum tartışmalarına değinerek, referandumla rejimin değiştirilmesinin söz konusu olamayacağını ifade etti.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 08.11.2022
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, "rejim değişikliği için referandum yapılamayacağını" söyledi

İstanbul

Fars Haber Ajansına göre Hüseyni, Tahran'daki Terbiyet-i Müderris Üniversitesi'nde "İslam Cumhuriyeti, Özgürlük ve Gösteri Hakkı" konulu konferanstaki konuşmasında ülkedeki gelişmeleri değerlendirdi.

Hüseyni'nin konuşmasının başında bir grup öğrenci "özgürlük" sloganları atarak, salonu terk etti.

İran'da 50 günden uzun süredir devam eden gösterilere yönetimin tahammül ettiğini öne süren Hüseyni, "İslam Cumhuriyeti" yönetim sisteminin referandumla kabul edildiğini hatırlattı.

Hüseyni, "Anayasa'da referandum öngörülmüştür. Fakat referandum bazı tali konular için mümkündür, yönetim şekli için değil." dedi.

Bazı öğrencilerin "Düşmanımız buradadır, ABD diye yalan söylüyorlar" sloganı üzerine Hüseyni, ABD yönetiminin göstericileri desteklediğini iddia ederek, İran rejim muhalifi grupların arkasında Washington yönetiminin olduğunu söyledi.

İran'da referandum tartışması

Sünni din adamı ve Zahidan kenti Cuma İmamı Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi, geçen haftaki hutbesinde Tahran yönetimini eleştirerek, ülkedeki sorunların çözümü için "acil referandum" çağrısında bulunmuştu.

Ülkede referandum tartışmalarına neden olan İsmailzehi, İran Devrim Muhafızlarına yakınlığıyla bilinen Fars ve Tesnim gibi haber ajansları tarafından sert bir şekilde eleştirilmişti.

İran Anayasası'nın 59. Maddesi'ne göre önemli siyasi, sosyal ve kültürel konularda referandum düzenlenebiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kapadokya'da peribacalarına zarar veren 400'den fazla yapı kaldırıldı
Tekirdağ'da köpekten kaçarken otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
Emine Erdoğan: Temizlik, gündelik ve alelade bir pratikten ziyade inancımızın özünü oluşturan bir yaşam prensibidir
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, "rejim değişikliği için referandum yapılamayacağını" söyledi

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, "rejim değişikliği için referandum yapılamayacağını" söyledi

İran'da hava kirliliği 1 yılda yaklaşık 21 bin kişinin ölümüne neden oldu

İran'da Mahsa Emini gösterileriyle ilgili tutuklu 1024 kişi için iddianame hazırlandı

İran: Terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği Şiraz'daki saldırıyla ilgili 26 kişi tutuklandı

İran: Terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği Şiraz'daki saldırıyla ilgili 26 kişi tutuklandı
Almanya: AB düzeyinde İran’a yönelik yeni yaptırım paketi görüşülüyor

Almanya: AB düzeyinde İran’a yönelik yeni yaptırım paketi görüşülüyor
İran'da Kiş Adası’nın binlerce yıllık tatlı su kaynağı: "Kariz yer altı şehri"

İran'da Kiş Adası’nın binlerce yıllık tatlı su kaynağı: "Kariz yer altı şehri"
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet