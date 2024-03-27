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Dünya

İran Cumhurbaşkanı Reisi: Gazze'de yaşananlar, ABD ve Batı için utanç kaynağı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Gazze'de yaşananların ABD ve Batılı bazı ülkeler için utanç kaynağı olduğunu söyledi.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 27.03.2024 - Güncelleme : 27.03.2024
İran Cumhurbaşkanı Reisi: Gazze'de yaşananlar, ABD ve Batı için utanç kaynağı

İstanbul

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Reisi, resmi temasları kapsamında Tahran'da bulunan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti.

Görüşmede Reisi, Gazze halkının ortaya koyduğu direnişle, Filistin meselesinin İslam aleminin ötesine geçerek tüm dünya insanlarının meselesi haline geldiğini belirtti.

"Gazze'de yaşananlar, ABD ve Batılı bazı ülkeler için utanç kaynağıdır." diyen Reisi, bölgedeki güvenlik sorunlarının kökeninin İsrail olduğunu dile getirdi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye de görüşmede Reisi'ye Gazze'deki gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Heniyye, Aksa Tufanı operasyonunun, Filistin halkına benzeri görülmemiş başarılar kazandırdığını söyledi.

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