Dolar
8.30
Euro
9.82
Altın
1,814.44
ETH/USDT
3,544.20
BTC/USDT
47,755.00
BIST 100
1,473.92
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran Cumhurbaşkanı Reisi: En aktif hükümet diplomasisi, komşularımızla yapılmalıdır

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ülkesinin kendi hükümeti döneminde komşulara öncelik veren dış politika izleyeceğini belirterek, "En aktif hükümet diplomasisi, komşularımızla yapılmalıdır." dedi.

Ahmet Dursun   | 01.09.2021
İran Cumhurbaşkanı Reisi: En aktif hükümet diplomasisi, komşularımızla yapılmalıdır

Ankara

İran devlet televizyonunun haberine göre, Cumhurbaşkanı Reisi, başkent Tahran'da yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında yaptığı konuşmada, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkesinin yeni hükümet döneminde komşulara öncelik veren ve komşularla ilişkilerini sağlamlaştıran dış politika izleyeceğini belirten Reisi, "En aktif hükümet diplomasisi komşularla yapılmalıdır. Komşularımızla ticari ve ekonomik işbirliğini artırmak için her türlü çabayı göstermeliyiz çünkü bu ilişkileri güçlendirmek ve İran'ın bölgesel ticaretteki payını artırmak için iyi imkanlar mevcut." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının bir başka bölümünde Afganistan'daki gelişmelere değinen Reisi, 20 yıllık ABD işgali süresince Afganistan'da yaşananları, "ABD'nin işlediği açık insan hakları ihlalleri" olarak niteleyerek, şöyle konuştu:

"Afganistan'da sadece yıllar içinde öldürülen, yaralanan veya sakat bırakılan kadın ve çocukların sayısına bakarsak bu ülkede ne kadar sessiz bir felaketin yaşandığını görebiliriz."

ABD'nin dünyanın farklı ülke ve bölgelerindeki varlığının hiçbir zaman güvenliğe katkı sağlamadığını aksine bu bölgelerdeki ABD varlığının güvenlik, istikrar ve barışa zarar verdiğini ifade eden Reisi, "Böyle bir sicile ve uygulamalara sahip ABD, dünya kamuoyunun mahkemelerinde sorumlu tutulmak yerine çeşitli bahaneler ve iddialarla dikkatleri başka ülkelerin üzerine çeviriyor." diye konuştu.

Reisi, "Amerikalılar bugün de bazı meseleleri öne sürerek, ülkemiz aleyhinde bir hava oluşturmaya çalışıyor. Buradan ulusal medya gibi sorumlu kurum ve kuruluşlara bu tür suçlamalara ve iddialara uygun şekilde yanıt vermeleri çağrısında bulunuyorum." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 hastası hamile kadın, aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor
Uzmanlardan Kovid-19 önlemleriyle başlayacak yüz yüze eğitim öncesi ebeveynlere öneriler
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 580 bini aştı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Sağlık Bakanlığının Kovid-19 aşılama kampanyası ünlülerin desteğiyle devam ediyor

Benzer haberler

İran Cumhurbaşkanı Reisi: En aktif hükümet diplomasisi, komşularımızla yapılmalıdır

İran Cumhurbaşkanı Reisi: En aktif hükümet diplomasisi, komşularımızla yapılmalıdır

İran'da eski Cumhurbaşkanı Ruhani hakkında Meclis'e sunulan şikayet mektubunu '500 binden fazla' kişi imzaladı

İran’daki yeni hükümeti nasıl değerlendirmeliyiz?

İran'da Kovid-19 aşılarını taşıyan araçtan 300 doz aşı çalındı

İran'da Kovid-19 aşılarını taşıyan araçtan 300 doz aşı çalındı
İran lideri Hamaney: Afganistan'daki krizlerin kaynağı ABD'dir

İran lideri Hamaney: Afganistan'daki krizlerin kaynağı ABD'dir
İran'da son 24 saatte 571 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte 571 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti