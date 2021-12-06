Dolar
13.80
Euro
15.60
Altın
1,779.00
ETH/USDT
4,190.00
BTC/USDT
49,121.00
BIST 100
1,924.58
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran Cumhurbaşkanı Reisi: BAE ile ilişkilerin gelişmesini memnuniyetle karşılıyoruz

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ilişkilerin gelişmesini "memnuniyetle karşıladıklarını" söyledi.

Muhammet Kurşun   | 06.12.2021
İran Cumhurbaşkanı Reisi: BAE ile ilişkilerin gelişmesini memnuniyetle karşılıyoruz

Tahran

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Reisi, Tahran'a resmi ziyaret gerçekleştiren BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayid Al Nahyan'ı kabul etti.

Görüşmede bölge ülkelerinin güvenliğinin birbirine bağlı olduğunu ve Basra Körfezi'ndeki ülkelerin güvenliğini desteklediklerini belirten İran Cumhurbaşkanı, "Bölge ülkeleriyle iyi ilişkilerin geliştirilmesi yeni hükümetin dış siyasetteki önceliğidir. BAE ile ilişkilerin gelişmesini memnuniyetle karşılıyoruz. İran ile BAE ilişkilerinde herhangi bir engel olmamalıdır ve yabancıların telkinlerinin etkisinde kalmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Reisi, BAE'nin İsrail ile ilişkileri normalleştirmesine ilişkin ise, "Siyonistler kötü hedeflerinin peşindedir. Ayak basacakları bir yer bulduklarında orayı fitne yuvasına çeviriyorlar. O nedenle bölge ülkeleri dikkatli olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Al Nahyan da görüşmede BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın davet mesajını ileterek, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Abu Dabi ziyaretinin ilişkilerde yeni bir başlangıç olması temennisinde bulundu.

İki ülke ilişkilerinin geliştirilmesinin gündemlerinde olduğunu aktaran Al Nahyan, "Biz bu bölgenin çocuklarıyız ve ortak kadere sahibiz. Bu görüşmeler iki ülke ilişkilerinde dönüm noktası olacak ve emniyetin artışına sebep olacaktır. İş birliğini artırmaya hazırız." diye konuştu.

Tahran'a bir günlük ziyaret gerçekleştiren Al Nahyan, Reisi'den önce İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ile bir araya gelmişti.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Danimarka’da Omicron varyantı vakaları iki günde üçe katlandı
Omicron varyantının sanıldığından daha uzun zamandır Avrupa'da olduğu belirlendi
Japonya'dan Kovid-19'un 'Omicron' varyantına karşı takviye doz önlemi
Arjantin'de ilk kez Omicron varyantı görüldü
Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 357 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

İran Cumhurbaşkanı Reisi: BAE ile ilişkilerin gelişmesini memnuniyetle karşılıyoruz

İran Cumhurbaşkanı Reisi: BAE ile ilişkilerin gelişmesini memnuniyetle karşılıyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Viyana'daki görüşmelerin hafta sonu başlayacağını açıkladı

İran'ın nükleer görüşmelerde sunduğu öneriler Avrupalı taraflarca kabul görmedi

ABD: İran'daki yeni yönetim Viyana'ya yapıcı teklifler ile gelmedi

ABD: İran'daki yeni yönetim Viyana'ya yapıcı teklifler ile gelmedi
İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 78 kişi hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 78 kişi hayatını kaybetti
İran'ın en yaşlı ağacı Dünya Mirası Listesi'ne girmeyi bekliyor

İran'ın en yaşlı ağacı Dünya Mirası Listesi'ne girmeyi bekliyor