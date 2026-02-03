Dolar
43.49
Euro
51.43
Altın
4,922.65
ETH/USDT
2,323.40
BTC/USDT
78,747.00
BIST 100
13,907.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: ABD ile müzakere için Dışişleri Bakanı'na talimat verdim

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile müzakerelerin başlaması için Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'ye talimat verdiğini duyurdu.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 03.02.2026 - Güncelleme : 03.02.2026
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: ABD ile müzakere için Dışişleri Bakanı'na talimat verdim

İstanbul

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, X hesabından konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bölgedeki dost devletlerin, ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakere teklifine yanıt verilmesi yönündeki taleplerini dikkate aldıklarına işaret eden Pezeşkiyan, "Uygun bir ortamın bulunması, tehditten arındırılmış olması, gayrimeşru ve akıl dışı beklentilerden uzak kalınması şartıyla, izzet, hikmet, maslahat ilkeleri temelinde ve ulusal çıkarlar çerçevesinde adil, hakkaniyetli bir müzakerenin zemininin hazırlanması için Dışişleri Bakanı'na talimat verdim." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile olası bir nükleer anlaşmayı görüşmek üzere 6 Şubat Cuma günü İstanbul'da bir araya geleceği belirtilmişti.

Haziran 2025'ten sonra ilk görüşme

İran ile İsrail arasında Haziran 2025'te meydana gelen ve 12 gün süren çatışmaların ardından bu görüşme ile ABD'li ve İranlı yetkililer ilk kez bir araya gelecek.

Erakçi, İran'daki devrimin 47. yıl dönümü münasebetiyle başkent Tahran'da devrim lideri Ayetullah Humeyni'nin türbesinde dün yaptığı konuşmada, İran'ın diplomasiye hazır olduğunu belirterek, "Ancak diplomasi, baskı, yıldırma ve güç kullanımıyla bağdaşmaz. Sonuçlarının yakında ortaya çıkmasını umuyoruz." demişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a gitti
Bazı illerde soğuk hava ve kar etkili oluyor
Bolu Dağı'nda kar yağıyor
Kırklareli'nde olumsuz hava şartları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi
Türkiye ve dünya gündemi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: ABD ile müzakere için Dışişleri Bakanı'na talimat verdim

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: ABD ile müzakere için Dışişleri Bakanı'na talimat verdim

İran Cumhurbaşkanı, diplomasinin başarılı olması için ABD'nin tehditlerden kaçınması gerektiğini belirtti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet