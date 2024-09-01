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Dünya

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: 100 milyar dolar yabancı yatırıma ihtiyacımız var

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, hedeflenen yüzde 8 büyüme için 100 milyar dolar yabancı yatırıma ihtiyaç duyduklarını ve ekonomik sorunların dış ilişkilerle bağlantılı olduğunu söyledi.

Ahmet Dursun  | 01.09.2024 - Güncelleme : 01.09.2024
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: 100 milyar dolar yabancı yatırıma ihtiyacımız var

Tahran

Pezeşkiyan, devlet televizyonunda katıldığı programda yeni hükümetin iç ve dış politikalarına dair değerlendirmelerde bulundu.

Adalet ve ayrımcılık konusuna vurgu yapan Pezeşkiyan, "Biz halkın sorunlarını çözmek istiyoruz. Bizim odak noktamız insanların memnuniyetidir. ABD ve Avrupa tarafından ağır yaptırımlara maruz kalıyoruz ancak halka nazik davranmalıyız. Ayrımcılığı ortadan kaldırmalı, adalet aramalı ve yoksunluğun ortadan kaldırılması için çalışmalıyız." diye konuştu.

Ekonomik sorunlara da işaret eden Pezeşkiyan, halkın mevcut durumu ve yüksek enflasyonu hissettiğini, enflasyon sorununu çözmek için çalışmalara başladıklarını belirtti.

Pezeşkiyan, "Ülke içindeki farklılıkları, komşularımızla ve dünyayla olan sorunları çözmek zorundayız. Zaten ekonomi dış meselelerle ilgilidir." dedi.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in dikkati çektiği ekonomide yüzde 8 büyüme konusunda yabancı yatırıma ihtiyaç duyduklarını anlatan Pezeşkiyan, şöyle konuştu:

"Uzmanlar yüzde 8 büyüme için 200 milyar dolarlık yatırıma ihtiyacımız olduğunu düşünüyor. Bu, ülke içinde sermayenin ve verimliliğin artmasıyla mümkün fakat ülkede sahip olduğumuz toplam sermaye 100 milyar doları geçmiyor. Dolayısıyla 100 milyar dolar yabancı yatırıma ihtiyacımız var. Bu da bizim dış ilişkilerimizle, dünyayla, komşularımızla ve yurt dışındaki İranlılarla ilişkilerimizle ilgilidir."

Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ülkedeki internet yasaklarına işaret ederek, "Halkın rahatlığı için siber alana ilişkin kuralları Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi ile Siber Alan Yüksek Konseyinde belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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