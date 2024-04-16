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Dünya

İran Cumhurbaşkanı: Herhangi bir hatada Siyonistler İran'ın gerçek kapsamlı tepkisinin anlamını kavrayacak

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İsrail ve destekçilerinin İran'a yönelik herhangi bir eylemine öncekinden büyük ve kapsamlı şekilde yanıt vereceklerini söyledi.

Ahmet Dursun  | 16.04.2024 - Güncelleme : 16.04.2024
İran Cumhurbaşkanı: Herhangi bir hatada Siyonistler İran'ın gerçek kapsamlı tepkisinin anlamını kavrayacak

Ankara

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'da Lübnan Şiileri Yüksek İslam Konseyi Başkan Vekili Şeyh Ali Hatib'i kabul eden Reisi, İran ile İsrail arasındaki gerilime değindi.

Ülkesinin 13 Nisan'da İsrail'e düzenlediği saldırıyı "yalnızca Siyonist rejimin kötülüklerine karşı cezalandırıcı bir önlem" olarak nitelendiren Reisi, "Herhangi bir hata yapılırsa Siyonistler ve destekçileri İran'ın gerçek ve kapsamlı tepkisinin anlamını kavrayacaklardır." ifadelerini kullandı.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran’ın hava saldırısına karşı “açık ve etkili” şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.

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