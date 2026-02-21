Dolar
43.83
Euro
51.71
Altın
5,103.92
ETH/USDT
1,981.00
BTC/USDT
68,338.00
BIST 100
13,934.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran Cumhurbaşkanı, baskı ve zorluklara boyun eğmeyeceklerini söyledi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, dış güçlerin ülkeyi teslim olmaya zorladığını ancak baskı ve zorluklara boyun eğmeyeceklerini belirtti.

Ahmet Dursun  | 21.02.2026 - Güncelleme : 21.02.2026
İran Cumhurbaşkanı, baskı ve zorluklara boyun eğmeyeceklerini söyledi

Ankara

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran'da Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları onurlandırma töreninde yaptığı konuşmada ulusal birlik, dayanışma ve zorluklara karşı direnç vurgusu yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Törende sporculara hitap eden Pezeşkiyan, ülkenin çeşitli baskı ve zorluklarla karşı karşıya olduğunu kaydederek, "Dünya korkakça ve zorbalıkla bizi kendilerine boyun eğmeye zorluyor ancak bilin ki siz zorluklara boyun eğmediğiniz gibi, biz de bu sorunlara boyun eğmeyeceğiz. Bize çıkardıkları tüm sıkıntılara ve toplumda açtıkları yaralara rağmen bu yaraları iyileştirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekerek, milletin tek vücut halinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Biz bir milletiz ve tek vücut olarak bir araya gelmeli, tüm bu zorluklara karşı durmalı, farklılıklarımızı ve sorunlarımızı bir kenara bırakmalıyız. Birlikte olmalı ve oluşan bu yaraları iyileştirmeliyiz.” dedi.

Konuşmasının sonunda mevcut eksikliklerin giderilmesi için çaba göstereceklerini belirten Pezeşkiyan, “Mevcut eksiklikleri ve yetersizlikleri gidermek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve bu sorunların üstesinden gelebileceğimizi umuyoruz. Sevgili dostlarım, bugüne kadar gurur duyduğunuz gibi bu yolda devam edeceğiz.” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Edirne'de Tunca Nehri'nin debisi yükseldi, Meriç Nehri'nde taşkınlar oluştu
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den "ramazan genelgesi" açıklaması
"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Bursa'da yapılacak konutların kurası çekildi
Bakan Gürlek'ten toplu taşıma aracında yolcuyu tehdit eden kadın hakkındaki soruşturmaya ilişkin açıklama
Milli Savunma Bakanı Güler: Artık hem ülkemiz hem de bölgemiz için yeni ve tarihi bir sayfa açılmıştır
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İran Cumhurbaşkanı, baskı ve zorluklara boyun eğmeyeceklerini söyledi

İran Cumhurbaşkanı, baskı ve zorluklara boyun eğmeyeceklerini söyledi

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Toplumsal olaylar, tarafların en az zarar göreceği şekilde yönetilmelidir

İran'da toplumsal dinamikler: Mevcut durum ve eğilimler

İran Cumhurbaşkanı, ABD'yle müzakerelerindeki rolü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

İran Cumhurbaşkanı, ABD'yle müzakerelerindeki rolü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet