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Dünya

İran: ABD'nin yaptırımların büyük bir bölümünü kaldırmaya hazır olduğu bize aktarıldı

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı yaptırımların büyük bir bölümünü kaldırmaya hazır olduğunun kendilerine iletildiğini söyledi.

Bilal Güler   | 07.05.2021
İran: ABD'nin yaptırımların büyük bir bölümünü kaldırmaya hazır olduğu bize aktarıldı

Ankara

ABD'nin nükleer anlaşmaya dönüşünün ele alındığı Viyana'daki müzakerelerde İran heyetinin başında bulunan Arakçi, İran devlet televizyonuna toplantıların seyrine dair açıklamalarda bulundu.

Nükleer anlaşmanın canlandırılması için tüm tarafların ciddi olduğunun gözlemlendiğini kaydeden Arakçi, şu ifadeleri kullandı:

"ABD'liler tarafından bize aktarılan haberler, onların da nükleer anlaşmaya dönüş için ciddi oldukları yönünde. Şu ana kadar, yaptırımların büyük bir bölümünü kaldırmaya hazır olduklarını ilan ettiler."

ABD'nin yaptırımların büyük bölümünü kaldırmasının kendileri için yeterli olmadığını, bu nedenle Viyana'daki müzakerelerin İran'ın isteklerine ulaşacağı ana kadar devam edeceğini belirten Arakçi, bunun olmasıyla kendilerinin de nükleer anlaşmadan doğan tüm taahhütlerine döneceğini sözlerine ekledi.

Avrupa Birliği, Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere ile İranlı üst düzey yetkililer Avusturya'nın başkenti Viyana'da süren toplantılarda "ABD'nin nükleer anlaşmaya dönüşü, İran'a yönelik ambargonun kaldırılması ve anlaşmanın tam olarak uygulanması" konularını görüşüyor.

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