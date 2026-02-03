Dolar
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara’da “Sağlık Politikaları ve Finansmanı İş Birliği Protokolü İmza Töreni”nde konuşuyor.
logo
Dünya

İran, AB’ye üye ülkelerin Tahran büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı

İran'ın Avrupa Birliği’nin (AB) Devrim Muhafızları Ordusu’nu terör örgütü olarak kabul etme kararına tepki için ülkedeki tüm AB büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığı’na çağırdığı belirtildi.

Tolga Akbaba  | 03.02.2026 - Güncelleme : 03.02.2026
İran, AB’ye üye ülkelerin Tahran büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı

İstanbul

İran basınında yer alan haberlere göre, İran Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin Tahran Büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığı’na çağırdığını açıkladı.

Büyükelçilerin pazar ve pazartesi günü Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldığı ve AB’nin Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak kabul etme kararının kınandığı kaydedildi.

Bakanlık yetkililerinin büyükelçiler ile yaptığı görüşmede, AB’nin söz konusu kararının uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Şartı’na aykırı olduğu belirtilirken, ilgili kararın İran halkına yönelik bir hakaret olarak değerlendirileceği ifade edildi.

İranlı yetkililer ayrıca, Devrim Muhafızları Ordusu’nun İran’ın ulusal güvenliğinin sağlanması hususunda önemli görevler üstlendiğini ve AB’nin aldığı bu kararla uluslararası barış ve hukukun üstünlüğü ilkesine darbe vurduğunu dile getirdi.

Avrupa Birliği (AB), Devrim Muhafızları Ordusunu terör listesine aldığını duyurmuştu

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından paylaştığı mesajda, İran’daki baskıların cezasız kalamayacağını belirterek AB dışişleri bakanlarının Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımladığını bildirmişti.

