Dolar
17.92
Euro
18.35
Altın
1,766.13
ETH/USDT
1,721.60
BTC/USDT
24,499.00
BIST 100
2,592.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ordu Stadyumu, Fatsa OSB ve eğitim yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreni
logo
Dünya

Irak'taki Koordinasyon Çerçevesi'nden barışçıl gösteri çağrısı

Irak'ta İran destekli Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi, halka protestoların barışçıl bir şekilde yapılması çağrısında bulundu

Mehmet Nuri Uçar   | 30.07.2022
Irak'taki Koordinasyon Çerçevesi'nden barışçıl gösteri çağrısı

Bağdat

Başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani olan Koordinasyon Çerçevesinin Sadr yanlılarının meclis binasını basmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugünlerde başkent Bağdat'ta meydana gelen talihsiz olayları, özellikle anayasal kurumlara, resmi karargah ve güvenliğe yönelik saldırıları, Temsilciler Meclisi'nin basılmasını, yargı organlarına saldırı tehditlerini büyük bir endişeyle takip ediyoruz."

Açıklamada, halka protestolarını barışçıl şekilde yapmalarının yanı sıra itidal çağrısında bulunuldu.

Irak halkına hukuku, anayasayı, devletin meşruiyetini ve başta yargı ve yasama erki olmak üzere ülkenin kurumlarını barışçıl bir şekilde savunmaları çağrısında bulunulan açıklamada, söz konusu bu kanun ve yasalardan sapan tehlikeli adımlar karşısında konumlanmaları talep edildi.

Devlete ve kurumlarına yönelik gerginliği tırmandırmanın ve ihlallerin arkasında duran siyasi partilerin de bu hukuksuz eylemler sonucunda sivil barışı etkileyecek olası durumlardan sorumlu olduğu vurgulanan açıklamada, "Devlet, meşruiyeti, anayasal kurumlar ve sivil barış, tüm Iraklılar için kırmızı çizgidir. Bunları mümkün olan tüm barışçıl yollarla savunmaya hazırız." ifadelerine yer verildi.

Sadr yanlıları bugün, Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'yi basarak meclis binasına girmişti.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlıları, bastıkları meclis binasında açık süreli oturma eylemi başlatmıştı.

Sadr destekçisi binlerce kişi son bir haftada Yeşil Bölge’yi ikinci kez bastı.

BM Irak Yardım Misyonu'ndan "tansiyonu düşürme" çağrısı

Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI) Irak'ta yükselen tansiyonu düşürme çağrısı yaptı.

UNAMI'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yükselen tansiyon endişe verici." ifadesine yer verildi.

Şiddetin artmasını önlemek için mantığın ve aklın sesine ihtiyaç olduğu belirtilen açıklamada, "Tüm tarafları, tüm Iraklılar için gerilimi düşürmeye çağırıyoruz." denildi.

Sadr yanlıları bugün, Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'yi basarak meclis binasına girmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Eyyam-ı bahur' sıcakları bunalttı
SOLOTÜRK Bayburt'ta prova uçuşu yaptı
Güngören failinin etkisiz hale getirilmesi mağdurları sevindirdi
Sahte kimlikle yakalanan YPG/PKK'lı terörist tutuklandı
Güneydoğu Anadolu'da sıcak hava bunaltıyor

Benzer haberler

Irak'taki Koordinasyon Çerçevesi'nden barışçıl gösteri çağrısı

Irak'taki Koordinasyon Çerçevesi'nden barışçıl gösteri çağrısı

Savaş yorgunu Bağdat'ın duvarları, Iraklı sanatçıların çizgileriyle renkleniyor

Bağdat'ta Sadr yanlısı bir grup Yeşil Bölge'yi bastı

Irak'ta Şiilerin başbakan adayı Sudani'ye 'Sadr vetosu' endişesi

Irak'ta Şiilerin başbakan adayı Sudani'ye 'Sadr vetosu' endişesi
Cezayir Dışişleri Bakanı, Bağdat'ta Iraklı mevkidaşıyla görüştü

Cezayir Dışişleri Bakanı, Bağdat'ta Iraklı mevkidaşıyla görüştü
Irak'taki en büyük Sünni koalisyonunun lideri Hançer, Duhok saldırısının PKK tarafından yapıldığını söyledi

Irak'taki en büyük Sünni koalisyonunun lideri Hançer, Duhok saldırısının PKK tarafından yapıldığını söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet