Irak'taki Koordinasyon Çerçevesi'nden barışçıl gösteri çağrısı
Irak'ta İran destekli Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi, halka protestoların barışçıl bir şekilde yapılması çağrısında bulundu
Bağdat
Başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani olan Koordinasyon Çerçevesinin Sadr yanlılarının meclis binasını basmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bugünlerde başkent Bağdat'ta meydana gelen talihsiz olayları, özellikle anayasal kurumlara, resmi karargah ve güvenliğe yönelik saldırıları, Temsilciler Meclisi'nin basılmasını, yargı organlarına saldırı tehditlerini büyük bir endişeyle takip ediyoruz."
Açıklamada, halka protestolarını barışçıl şekilde yapmalarının yanı sıra itidal çağrısında bulunuldu.
Irak halkına hukuku, anayasayı, devletin meşruiyetini ve başta yargı ve yasama erki olmak üzere ülkenin kurumlarını barışçıl bir şekilde savunmaları çağrısında bulunulan açıklamada, söz konusu bu kanun ve yasalardan sapan tehlikeli adımlar karşısında konumlanmaları talep edildi.
Devlete ve kurumlarına yönelik gerginliği tırmandırmanın ve ihlallerin arkasında duran siyasi partilerin de bu hukuksuz eylemler sonucunda sivil barışı etkileyecek olası durumlardan sorumlu olduğu vurgulanan açıklamada, "Devlet, meşruiyeti, anayasal kurumlar ve sivil barış, tüm Iraklılar için kırmızı çizgidir. Bunları mümkün olan tüm barışçıl yollarla savunmaya hazırız." ifadelerine yer verildi.
Sadr yanlıları bugün, Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'yi basarak meclis binasına girmişti.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlıları, bastıkları meclis binasında açık süreli oturma eylemi başlatmıştı.
Sadr destekçisi binlerce kişi son bir haftada Yeşil Bölge’yi ikinci kez bastı.
BM Irak Yardım Misyonu'ndan "tansiyonu düşürme" çağrısı
Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI) Irak'ta yükselen tansiyonu düşürme çağrısı yaptı.
UNAMI'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yükselen tansiyon endişe verici." ifadesine yer verildi.
Şiddetin artmasını önlemek için mantığın ve aklın sesine ihtiyaç olduğu belirtilen açıklamada, "Tüm tarafları, tüm Iraklılar için gerilimi düşürmeye çağırıyoruz." denildi.
Sadr yanlıları bugün, Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'yi basarak meclis binasına girmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.