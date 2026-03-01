Irak'taki İslami Direniş Örgütü, Irak ve bölgedeki "düşman üslerine" onlarca saldırı düzenlediğini açıkladı
Irak'taki İslami Direniş Örgütü, Irak ve bölgedeki "düşman üslerine" onlarca saldırı düzenlediğini duyurdu.
Bağdat
Örgüt tarafından yapılan yazılı açıklamada, Irak ve Orta Doğu'da onlarca "düşman üssüne" İHA saldırısı düzenlendiği belirtildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Açıklamada, son 24 saatte onlarca İHA kullanılarak 23 saldırı gerçekleştirildiği ifade edildi.