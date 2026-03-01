Dolar
43.92
Euro
51.90
Altın
5,279.84
ETH/USDT
1,915.80
BTC/USDT
65,263.00
BIST 100
13,717.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısı düzenlendi.
logo
Dünya

Irak'taki İslami Direniş Örgütü, Irak ve bölgedeki "düşman üslerine" onlarca saldırı düzenlediğini açıkladı

Irak'taki İslami Direniş Örgütü, Irak ve bölgedeki "düşman üslerine" onlarca saldırı düzenlediğini duyurdu.

Ali Makram Ghareeb  | 01.03.2026 - Güncelleme : 01.03.2026
Irak'taki İslami Direniş Örgütü, Irak ve bölgedeki "düşman üslerine" onlarca saldırı düzenlediğini açıkladı

Bağdat

Örgüt tarafından yapılan yazılı açıklamada, Irak ve Orta Doğu'da onlarca "düşman üssüne" İHA saldırısı düzenlendiği belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, son 24 saatte onlarca İHA kullanılarak 23 saldırı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suç unsuru oluşturduğu tespit edilen 38 sosyal medya hesabına erişim engeli
DMM'den "Türkiye-İran sınır hattındaki 80 bin mayın temizlendi" iddiasına ilişkin açıklama
İçişleri Bakanı Çiftçi: Savunma sanayisinde caydırıcı bir seviyeye ulaşmak, istiklal ve istikbal mücadelesidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran lideri Hamaney için taziye mesajı
Bakan Göktaş: Biliyoruz ki güçlü toplum, başkalarının dertleriyle dertlenen insanların omuzlarında yükselir

Benzer haberler

Irak'taki İslami Direniş Örgütü, Irak ve bölgedeki "düşman üslerine" onlarca saldırı düzenlediğini açıkladı

Irak'taki İslami Direniş Örgütü, Irak ve bölgedeki "düşman üslerine" onlarca saldırı düzenlediğini açıkladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet