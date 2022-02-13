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Dünya

Irak'ta yeni cumhurbaşkanı seçimine kadar Berhem Salih görevini sürdürecek

Irak Yüksek Federal Mahkemesi, yeni cumhurbaşkanı seçimi gerçekleşinceye kadar Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in görevde kalmasını kararlaştırdı.

Mahmut Geldi, Zerrar Cengiz   | 13.02.2022
Irak'ta yeni cumhurbaşkanı seçimine kadar Berhem Salih görevini sürdürecek

Bağdat

Yüksek Federal Mahkemeden yapılan yazılı açıklamada, "Anayasa'nın 72. maddesinin B bendi, Meclisin yenisini seçinceye kadar cumhurbaşkanının görevini sürdüreceğini belirtiyor." ifadelerine yer verildi.

Genel seçimler sonrasında Meclisin ilk oturumundan itibaren 30 gün içinde yeni cumhurbaşkanının seçilmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, dolayısıyla Salih'in görev süresinin yeni cumhurbaşkanı seçimine bağlı olduğu kaydedildi.

Herhangi bir sebepten yeni cumhurbaşkanının seçilememesi durumunda ise ülkenin yüce çıkarları doğrultusunda cumhurbaşkanı varlığı ile 4 yıllık dönemini sonlandırma arasında bir dengenin kaçınılmaz olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu sebeple Anayasal ilkeleri koruma ve ulusal çıkarlar, Cumhurbaşkanı (Salih'in) yenisi seçilinceye kadar görevde kalmasını gerektiriyor." ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Kürtlerden seçiliyor

Irak'ta 2003'teki ABD işgali sonrası kurulan siyasi denklem gereği cumhurbaşkanı Kürtlerden, başbakan Şiilerden ve meclis başkanı da Sünnilerden seçiliyor.

Ülkede Kürtlerin temsil edildiği iki büyük partiden Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), eski Dışişleri ve Maliye Bakanı Hoşyar Zebari’yi; Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ise mevcut Cumhurbaşkanı Berhem Salih’i aday göstermişti.

Irak Federal Yüksek Mahkemesi, gün içinde, mali ve idari yolsuzluklar gibi gerekçelerle adaylığını geçici olarak durdurduğu Zebari için cumhurbaşkanlığı yolunu tamamen kapatma kararı almıştı.

Zebari'nin cumhurbaşkanlığı adaylığının reddedildiği karar, temyize açık değil.

Irak Meclisi, Ekim 2021 düzenlenen genel seçimlerin ardından ilk oturumunu 9 Ocak'ta gerçekleştirdi. İlk oturumun üzerinden 30 günden fazla geçmesine rağmen Mecliste henüz cumhurbaşkanı seçimi yapılmadı.

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