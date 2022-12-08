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Dünya

Irak'ta Türkmenler yeni oluşturulacak Sınır Muhafızları Gücü'nde yer almak istiyor

Irak'ta Türkmenler, merkezi yönetimin Türkiye ile İran sınır bölgesinde oluşturulacak yeni "Sınır Muhafızları Gücü" için sadece Erbil, Duhok ve Süleymaniye'den yapılan başvuruları değerlendirmesine tepki gösterdi.

Ali Makram Ghareeb   | 08.12.2022
Irak'ta Türkmenler yeni oluşturulacak Sınır Muhafızları Gücü'nde yer almak istiyor Fotoğraf: Ali Makram Ghareeb/AA

Kerkük

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, ülke sınırlarının korunması için Sınır Muhafızları Gücü oluşturulmasının olumlu karşılandığı ancak bu yeni birimde Türkmenlerin de yer almasının istendiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı Sınır Muhafızları Gücü bünyesinde sadece Türkmenlerin değil ülkedeki tüm kesimlerinin yer alması gerektiği vurgulanan açıklamada, atamaların adaletli olması için Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin konuya müdahil olması talep edildi.

Bu yeni gücün yer alacağı sınır bölgelerinde Türkmenlerin de yaşadığına işaret edilerek, Sınır Muhafızları Gücü için sadece Erbil, Duhok ve Süleymaniye'den yapılacak başvuruların değerlendirilmesinin "atamaların tek millete tahsis edildiğinin göstergesi" olduğu ifade edildi.

ITC açıklamasında ayrıca Irak'ın tüm kesimlerinin anayasal olarak bu milli görevde yer alması gerektiği kaydedildi.

- Irak'ta yeni "Sınır Muhafızları Gücü" oluşturuluyor

Irak Başbakanı Sudani başkanlığında 23 Kasım'da düzenlenen Ulusal Güvenlik Konseyi Toplantısı'nda, İran ile Türkiye sınır bölgelerinde yeni "Sınır Muhafızları Gücü" kurulması kararı alınmıştı.

Irak merkezi yönetimi, bugün yeni Sınır Muhafızları Gücü için başvuruları almaya başladığını duyurmuştu.

İçişleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Tümgeneral Saad Maan, yaptığı basın açıklamasında, Sınır Muhafızları Gücü için başvuruların elektronik ortamda gerçekleştirileceğini ve sadece Erbil, Duhok ve Süleymaniye’den yapılan başvuruların değerlendirileceğini belirtmişti.

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