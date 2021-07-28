Euro
10.11
Dolar
8.57
BIST 100
1,360.75
Altın
1,795.57
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin bölgedeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor. Manavgat'ın Kalemler mahallesinde yanan evler havadan görüntülendi.
logo
Dünya, Koronavirüs

Irak'ta salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı görüldü

Irak'ta 13 bin 515 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edilmesiyle salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek vaka sayısına ulaşıldığı kaydedildi.

Ali Makram Ghareeb   | 28.07.2021
Irak'ta salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı görüldü

Bağdat

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 66 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaydettiği, 13 bin 515 yeni vaka tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, bunun, salgının yayılmaya başladığı Mart 2020'den bu yana tespit edilen günlük en yüksek vaka sayısı olduğu belirtildi.

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 18 bin 484 kişi hayatını kaybetti.

Bakanlığın son verilerine göre, ülkede virüs kaynaklı toplam can kaybı 18 bin 484'e, vaka sayısı da 1 milyon 590 bin 528'e yükselirken, 1 milyon 437 bin 759 kişinin ise iyileştiği bildirildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ta salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı görüldü
Türkiye'de 22 bin 291 kişinin testi pozitif çıktı, 76 kişi hayatını kaybetti
Bakan Koca: Şu an aktif vakalarımızın yaklaşık yüzde 87’si aşısı tamamlanmamış kişiler
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 128 bini geçti
Pfizer, Kovid-19 aşısına ilişkin 2021 satış tahminini 33,5 milyar dolara yükseltti

Benzer haberler

Irak'ta salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı görüldü

Irak'ta salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı görüldü

Türkiye'de 22 bin 291 kişinin testi pozitif çıktı, 76 kişi hayatını kaybetti

Pfizer, Kovid-19 aşısına ilişkin 2021 satış tahminini 33,5 milyar dolara yükseltti

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 128 bini geçti

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 128 bini geçti
BioNTech-Pfizer: 3'üncü doz aşı, Delta varyantına karşı önemli ölçüde koruma sağlıyor

BioNTech-Pfizer: 3'üncü doz aşı, Delta varyantına karşı önemli ölçüde koruma sağlıyor
İtalya'da Kovid-19 kaynaklı ölümlerin yüzde 99'unu aşılaması tamamlanmayanlar oluşturuyor

İtalya'da Kovid-19 kaynaklı ölümlerin yüzde 99'unu aşılaması tamamlanmayanlar oluşturuyor