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Dünya

Irak'ta kurulacak yeni hükümet ülkeyi bir yıl sonra erken seçime götürecek

Kurulması beklenen hükümetin açıkladığı programa göre lağvedilen vilayet meclisi seçimleri yeniden yapılacak, terör örgütü PKK'nın Musul'a bağlı Sincar'dan çıkarılmasını öngören Sincar Anlaşması da uygulanacak.

Haydar Karaalp   | 27.10.2022
Irak'ta kurulacak yeni hükümet ülkeyi bir yıl sonra erken seçime götürecek

Bağdat

Irak'ta kurulması beklenen yeni hükümet, ülkede bir yıl sonra erken seçim düzenleyeceğini açıkladı.

Hükümeti kurma görevi verilen Muhammed Şiya es-Sudani, hükümet programını yayımladı.

Buna göre, kurulacak yeni hükümet siyasi partilerin de onayıyla bir yıl sonra ülkeyi erken seçime götürecek; daha önce parlamento tarafından lağvedilen vilayet meclisi seçimlerini de yeniden gerçekleştirecek.

Irak'ta güvenoyu alması beklenen hükümetin programında, terör örgütü PKK'nın Musul'a bağlı Sincar'dan çıkarılmasını öngören Sincar Anlaşması'nın da uygulanacağı belirtildi.

Tüm gümrük kapısı gelirlerinin merkezi yönetimin denetiminde olacağına yer verilen programa göre Bağdat ile Erbil arasında askıda kalan konularda ise koordinasyon sağlanacak.

Sudani hükümeti ayrıca yolsuzluklarla mücadele konusunda 90 gün içerisinde somut adımlar atacak.

Irak Meclisi 13 Ekim’de Kürt siyasetçi Abdullatif Reşid’i Cumhurbaşkanı seçmişti. Reşid de Şiilerin başbakan adayı Sudani’ye hükümeti kurma görevi vermişti.

Başbakan adayının, hükümeti kurma görevini teslim aldığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde kabinesini oluşturup Meclis onayına sunması gerekiyor.​​​​​​​

Yeni kabine için yerel saatle 18.00'de Mecliste güven oylaması yapılacak.




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