Dünya

Irak'ta Haşdi Şabi karargahına hava saldırısı düzenlendi

Irak'ın kuzeyinde yer alan Kerkük Havalimanındaki İran destekli Haşdi Şabi karargahına hava saldırısı düzenlendi.

Haydar Karaalp  | 28.03.2026 - Güncelleme : 28.03.2026
Irak'ta Haşdi Şabi karargahına hava saldırısı düzenlendi

Bağdat

Irak Başbakanlık Ofisi: IKBY Başkanı Barzani'nin konutuna İHA saldırısı düzenlendi

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Barzani'nin Duhok'taki konutuna İHA ile saldırı düzenlendi.

Saldırının detaylarına dair bilgi verilmeyen açıklamada, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile Barzani'nin telefon görüşmesi gerçekleştirdiği aktarıldı.

Sudani, görüşmede konutuna yönelik saldırıyı sert bir dille kınarken Barzani'nin ulusal birlik ve tüm Iraklılar arasındaki dayanışmayı güçlendirme yönündeki tutumundan övgüyle söz etti.

Başbakan Sudani ayrıca, olayın tüm yönleriyle araştırılması, faillerin tespit edilmesi ve haklarında gerekli yasal işlemlerin yapılması amacıyla federal hükümet ile IKBY'ye bağlı güvenlik birimlerinden oluşan ortak bir güvenlik ve teknik ekip kurulması talimatı verdi.

Irak'ı bölgedeki çatışmalara sürüklemek isteyen yasa dışı, bölgesel veya uluslararası hiçbir tarafa izin vermeyeceğini vurgulayan Sudani, ülkenin egemenliği, güvenliği ve istikrarının korunması için tüm imkanların seferber edileceğini belirtti.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Irak'ta Haşdi Şabi karargahına hava saldırısı düzenlendi

Irak'ta Haşdi Şabi karargahına hava saldırısı düzenlendi

