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Dünya

Irak'ta güvenlik güçleri ve iç göçmenler, yerel seçim için "erkenden" sandık başında

Irak'ta güvenlik güçleri ve iç göçmenler, 18 Aralık'ta yapılacak yerel seçimler için sandık başına gitti.

Haydar Karaalp  | 16.12.2023 - Güncelleme : 16.12.2023
Irak'ta güvenlik güçleri ve iç göçmenler, yerel seçim için "erkenden" sandık başında Fotoğraf: Murtadha Al-Sudani / AA

Bağdat

Bağdat'ın Mansur bölgesinde bir okuldaki seçim merkezine gelen güvenlik güçleri, oylarını kullanmaya başladı.

Ülkede vilayet meclislerinin belirleneceği yerel seçim için güvenlik güçleri ve iç göçmenlerin dışındaki vatandaşlar, 18 Aralık'ta oy kullanacak.

Federal bir yönetime sahip Irak'ta, bu seçimler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) şehirleri de kapsıyor.

Yaklaşık 16 milyon kişinin oy kullanma hakkı bulunan seçimlerde çeşitli parti ve ittifaktan toplam 5 bin 904 aday yarışıyor.

Yerel seçimlerin en son 2013'te yapıldığı ülkede, 18 Aralık günü seçim bitene kadar güvenlikte "yüksek alarm" seviyesine geçildi.​​​​​​​

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