Irak'ta bir alışveriş merkezinde çıkan yangında yaklaşık 50 kişi hayatını kaybetti
Irak’ın Kut şehri Valisi Muhammed Cemil Meyyahi, kentteki “Hypermarket” alışveriş merkezindeki yangında 50 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Bağdat
Irak resmi haber ajans İNA’ya konuşan Meyyahi, söz konusu alışveriş merkezinde çıkan yangında 50 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
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Alışveriş merkezi sahibi hakkında dava açacaklarını belirten Meyyahi, yangının çıkma nedenini 48 saat içerisinde açıklayacaklarını söyledi.
Meyyahi, şehirde 3 günlük yas ilan ettiklerini kaydetti.
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