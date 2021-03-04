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Dünya

Iraklılara sorduk: Ülkenin bölünmesi tartışmalarına ilişkin fikriniz nedir?

Irak'ın üç ayrı parçaya bölünmesi senaryoları ve tartışmaları ülke gündeminden düşmüyor.

Haydar Karaalp   | 04.03.2021
Iraklılara sorduk: Ülkenin bölünmesi tartışmalarına ilişkin fikriniz nedir?

Bağdat

Irak'ın güneyindeki petrol zengini Basra'nın tek başına özerk yapıya sahip olması talepleri zaman zaman tartışılırken, ülkenin Kürdistan, Şiistan ve Sünnistan gibi üç ayrı bağımsız bölgeye ayrılması senaryoları da Iraklıları endişelendiriyor.

AA ekibi olarak başkent Bağdat'ta vatandaşlara, "Irak'ın bölünmesi tartışmalarına ilişkin fikriniz nedir?" sorusunu yönelttik.

İşte sorular ve yanıtları:

"Ülkemiz bölünürse, ayrı düşen kardeşler gibi oluruz"

Soru: Irak'ın bölünmesinden mi tek ülke olarak kalmasından mı yanasınız?

Meythem Jasim (memur):

Irak'ın tabii ki bölünmesine karşıyım. Biz, tarih boyunca tek millet ve tek bir ülkeyiz. Ülkemizi ne gerekçeyle olursa olsun asla bölemezler. Ülkede halihazırdaki durumun tabii ki olumlu ve olumsuz yanları da var. Ülkemiz bölünürse, ayrı düşen kardeşler gibi oluruz ve ülke zayıf düşer. Ülkenin gücü birlik ve beraberliğimizdedir. Birliğimiz de Kürdistan bölgesel yönetimi dahil kuzeyinden güneyine halkımızın birliğinde saklıdır.

Raid Rahim (taksi şoförü):

Eskiden hepimiz tek yürektik. Şimdi ülke bölünürse Kürtler ayrılır, Basra, Amara ve Nasiriye de ayrı düşer ve birlik beraberliğimizi kaybederiz.

Soru: Halk şu an birlik beraberlik içerisinde mi?

Evet. Halkımız tek bir çağrıyla çabuk toparlanır ve birleşir. İnşallah parçalanmak yok ve Irak tek kalır.

Soru: Irak'ın bölünmesini istiyor musunuz?

Hüda Şerif (Öğretmen):

Hayır. Irak'ın bölünmesine karşıyım.

Soru: Neden?

Tek bir millet olarak kalmamız daha iyi. Bölünemeyiz.

Soru: Şu an halk ayrışmış durumda değil mi?

Evet ayrışmış durumda. Ancak Irak'ın bölünmesindense tek vücut olarak kalmamız daha iyi.

Um Omar: Ben, Irak'ın bölünmesine karşıyım.

Soru: Neden?

Biz atalarımızdan beri tek ülkeyiz. Kürdüyle, Arabıyla ve Hristiyanıyla tek ülkeyiz. Bu bölünme neden? Bölünme olursa ülke parçalanır. İnşallah tek bir ülke olarak kalırız.

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