Dünya

Trump'a göre, ABD’de Cumhuriyetçiler ara seçimleri kaybederse görevden azledilebilir

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçilerin yaklaşan ara seçimlerde galip gelmesi gerektiğini belirterek, aksi halde Demokratların kendisini görevden azletmek için bir süreç başlatacağını savundu.

Ahmet Furkan Mercan  | 07.01.2026 - Güncelleme : 07.01.2026
Trump'a göre, ABD’de Cumhuriyetçiler ara seçimleri kaybederse görevden azledilebilir

Ankara

Başkent Washington'da bulunan Kennedy Center'da Temsilciler Meclisindeki Cumhuriyetçi Kongre üyeleriyle bir araya gelen ABD Başkanı Trump, kasımdaki ara seçimlere yönelik öngörülerini paylaştı.

Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde galip gelmesi gerektiğini dile getiren Donald Trump, aksi halde Demokratların azil sürecini başlatacağını ve "halkın çoğunluğunun karşı olduğu politikalar" uygulayacağını kaydetti.

Trump, "Ara seçimleri kazanmalısınız çünkü ara seçimleri kazanamazsak, (Demokratlar) beni görevden almak için bir neden bulacaklar. Görevden alınacağım." ifadesini kullandı.

Demokratların iktidara gelmesi halinde, azil için bir neden bulacaklarına inandığını belirten Trump, "Biz onları azletmiyoruz. Neden mi? Çünkü onlar bizden daha acımasızlar. (eski ABD Başkanı) Joe Biden'ı 100 farklı şey için azletmeliydik." dedi.

ABD'de seçmenler, ara seçimler için 3 Kasım'da sandık başına gidecek. Seçimde ABD Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı ve ABD Senatosundaki 100 sandalyenin 35'i belirlenecek.

