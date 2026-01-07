Dolar
43.05
Euro
50.33
Altın
4,446.48
ETH/USDT
3,216.60
BTC/USDT
92,100.00
BIST 100
12,099.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD, vize teminatı uygulamasına 25 ülke daha ekledi

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, vatandaşlarının ABD vizesi başvurusu yaparken 5 bin ila 15 bin dolar tutarında teminat yatırmasını gerektiren ülkeler listesine, 25 ülke daha ekledi.

Dilara Karataş  | 07.01.2026 - Güncelleme : 07.01.2026
ABD, vize teminatı uygulamasına 25 ülke daha ekledi

Ankara

ABD Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan bilgiye göre, vizeye başvuracak vatandaşlardan, belirlenen tutarda teminat istenmesi 21 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Teminat uygulamasına dahil edilen ülkeler Cezayir, Angola, Antigua ve Barbuda, Bangladeş, Benin, Burundi, Cabo Verde, Fildişi Sahili, Küba, Cibuti, Dominika, Fiji, Gabon, Kırgızistan, Nepal, Nijerya, Senegal, Tacikistan, Togo, Tonga, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Venezuela ve Zimbabve olarak sıralandı.

Bu ülkelerden vize başvurusu yapacak kişilerden, mülakat sırasında belirlenecek şekilde 5 bin ila 15 bin dolarlık teminat yatırmaları istenecek.

Bakanlık, teminat yatırılmasının vizenin verileceği anlamına gelmediğini, yetkili memurun onayı olmadan yapılan ödemelerin iade edilmeyeceğini kaydetti.

Bu adımla birlikte çoğunluğu Afrika'da, bir kısmı ise Latin Amerika ve Asya'da bulunan 38 ülke listeye dahil edildi.

Öte yandan ABD, Aralık 2025'te, aralarında İngiltere, Fransa, Almanya ve Güney Kore'nin de bulunduğu vize muafiyet programına dahil 42 ülkeden gelecek turistlerin son 5 yıla kadar uzanan sosyal medya verilerini incelemeyi planladığını bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Esenyurt'ta işçi konteynerinde yangın çıktı
Bakan Göktaş'tan "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası"na ilişkin paylaşım
e-YDS başvuruları başladı
Ankara'da bazı ilçelerde su kesintileri sürüyor
AKOM'dan İstanbul için fırtına ve sağanak uyarısı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Trump'a göre, ABD’de Cumhuriyetçiler ara seçimleri kaybederse görevden azledilebilir

Trump'a göre, ABD’de Cumhuriyetçiler ara seçimleri kaybederse görevden azledilebilir

ABD, vize teminatı uygulamasına 25 ülke daha ekledi

İran: Mevcut şartlarda ABD'nin politikalarından dolayı müzakere imkanı yok

Paris görüşmeleri: Şam-Tel Aviv hattında yeni denge arayışı

Paris görüşmeleri: Şam-Tel Aviv hattında yeni denge arayışı
Çin, ABD’nin hedefindeki Venezuela’nın en büyük ekonomik destekçisiydi

Çin, ABD’nin hedefindeki Venezuela’nın en büyük ekonomik destekçisiydi

Pandora'nın kutusu açıldı: ABD'nin Venezuela müdahalesi ve güç savaşları

Pandora'nın kutusu açıldı: ABD'nin Venezuela müdahalesi ve güç savaşları
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet