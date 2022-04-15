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Dünya

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde arama tarama faaliyetleri kapsamında terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silahın ele geçirildiğini bildirdi.

Zafer Fatih Beyaz   | 15.04.2022
Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ele geçirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen operasyonlarla teröristlerin inlerine girmeye devam edildiği belirtildi.

Komandoların arama tarama faaliyeti sırasında bir sığınağa operasyon düzenlendiği ifade edilen açıklamada, burada terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silahın ele geçirildiği duyuruldu.

Açıklamada, arama tarama faaliyetlerinde, 110 AK-47 piyade tüfeği, 110 AK-74 piyade tüfeği, 3 AK-12 piyade tüfeği, 4 RPG-7 roketatar, 7,62 mm PKMS makinalı tüfek, MG-3 makinalı tüfek, 1 av tüfeği, 1 pompalı av tüfeği, 1 AK-47 piyade tüfeği gövdesi ve dipçiği ile 1 dragunov namlusu ve mekanizmasının ele geçirildiği kaydedildi.

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