Dolar
43.27
Euro
50.19
Altın
4,595.72
ETH/USDT
3,306.60
BTC/USDT
95,069.00
BIST 100
12,668.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Irak: Uluslararası koalisyon güçleri Ayn el-Esed Üssü'nden çekildi

Irak Savunma Bakanlığı, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin batıdaki Enbar ilinde yer alan Ayn el-Esed Hava Üssü'nden çekildiğini ve üssün yönetiminin tamamen Irak ordusuna devredildiğini duyurdu.

Saber Ghanem Ibrahım Eıd, Ömer Erdem  | 18.01.2026 - Güncelleme : 18.01.2026
Irak: Uluslararası koalisyon güçleri Ayn el-Esed Üssü'nden çekildi

İstanbul

Bakanlıktan yapılan açıklamada, uluslararası koalisyon güçlerinin Enbar'daki Ayn el-Esed Hava Üssü'nden çekilmesinin ardından ordunun üssün yönetimini devraldığı belirtildi.

Irak resmi haber ajansı INA’dan yapılan açıklamada, Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdülemir Reşid Yarallah’ın, ABD güçlerinin çekilmesinin ardından Irak ordusuna devredilen Ayn el-Esed Üssü’nde görev ve sorumlulukların Irak ordusu birlikleri arasında dağıtımını bizzat denetlediği belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Irak'taki Uluslararası Koalisyon, 2014 yılında terör örgütü DEAŞ'ın Musul'u ve Irak'ın geniş bir bölgesini ele geçirmesinin ardından kurulmuştu.

Koalisyon güçleri, Bağdat'taki merkez üssün yanı sıra özellikle Ayn el-Esed Hava Üssü ile Erbil'deki üsler ve birkaç eğitim kampında konuşlanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kuzey Çevre Otoyolu'nda servis minibüsü devrildi, 11 kişi yaralandı
Ankara'da soğuk hava etkili oluyor
Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketine yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı
İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya başladı
ANSİAD 36. Kuruluş Yıl Dönümü ve Yılın Başarı Ödülleri Töreni düzenlendi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Irak: Uluslararası koalisyon güçleri Ayn el-Esed Üssü'nden çekildi

Irak: Uluslararası koalisyon güçleri Ayn el-Esed Üssü'nden çekildi

DMM, Türkiye ve Irak arasındaki uçuşların durdurulduğu iddialarını yalanladı

THY'den "Irak seferlerinin durdurulduğu” iddialarına ilişkin açıklama

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet