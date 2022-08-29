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Dünya

Irak’ta Sadr yanlısı 8 kişi öldü, 100'ü aşkın kişi yaralandı

Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr destekçilerinin Bağdat’taki Yeşil Bölge’yi basması sırasında güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 8 kişinin öldüğü, 100’ü aşkın eylemcinin yaralandığı belirtildi.

Haydar Karaalp   | 29.08.2022
Irak’ta Sadr yanlısı 8 kişi öldü, 100'ü aşkın kişi yaralandı Fotoğraf: Murtadha Al-Sudani/AA

Bağdat

Sadr Hareketi’ne bağlı haber kaynaklarının paylaştığı bilgilere göre, bugünkü olaylarda askerlerin açtığı ateş sonucu 8 kişinin öldüğü, 100’ün üzerinde kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Yaralılardan bazılarının hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı kaydedildi.

Irak resmi makamlarından ise konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.


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