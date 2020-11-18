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Dünya

Irak Dışişleri Bakanı: ABD ile güvenlik ve askeri iş birliğimiz sürecek

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, ABD askerlerinin çekilmesinden sonra da bu ülkeyle askeri ve güvenlik alanında iş birliğini sürdüreceklerini söyledi.

Haydar Karaalp   | 18.11.2020
Irak Dışişleri Bakanı: ABD ile güvenlik ve askeri iş birliğimiz sürecek

Bağdat

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Bağdat'taki Dışişleri Bakanlığı binasında basın toplantısı düzenledi.

ABD yönetiminin Irak'tan asker çekme meselesine değinerek sözlerine başlayan Hüseyin, "Irak'tan çekilecek olan 500 unsur diğer koalisyon güçleri değil, ABD askerlerini kapsayacak. Böylece 500 askerin çekilmesiyle Irak'ta 2 bin 500 ABD'li asker kalacak." dedi.

Iraklı Bakan Hüseyin, "ABD ile askeri, güvenlik, istihbarat paylaşımı, hava savunması ve güçlerimizin eğitimi ve donanımı alanlarında iş birliğimiz devam edecek." diyerek, şunları kaydetti:

"ABD ile asker çekilmesi konusunda dördüncü aşamaya geldik. Bundan sonraki aşama ise ABD'nin Irak'taki askeri varlığının sonlandırılması olacak. Irak'taki ABD askerleri karada savaşan değil, eğitim ve danışmanlık amaçlı bulunuyor."

Terör örgütü DEAŞ'ın askeri olarak bitirildiğini ifade eden Hüseyin ancak örgütün uyuyan hücrelerinin Enbar, Salahaddin ve Kerkük'ün bazı bölgelerinde varlık gösterdiğini söyledi.

ABD Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, dün ABD'nin, Afganistan ve Irak'taki asker sayısını 15 Ocak 2021 itibarıyla 2 bin 500'e düşüreceklerini açıklamıştı.

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