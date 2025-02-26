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Dünya

Irak Cumhurbaşkanı Reşid: Suriye yönetimiyle dostça ilişkiler kurmaya çalışacağız

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Suriye'deki yeni yönetimle karşılıklı saygı, işbirliği ve içişlerine karışmama temelinde dostça ilişkiler kurmak için çalışacaklarını söyledi.

Haydar Karaalp  | 26.02.2025 - Güncelleme : 26.02.2025
Irak Cumhurbaşkanı Reşid: Suriye yönetimiyle dostça ilişkiler kurmaya çalışacağız

Bağdat

Reşid, Erbil'de Rudaw Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "Orta Doğu'nun Geleceğinde Belirsizlikler" Forumunda, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Orta Doğu'nun özellikle son 1 yıldan fazla süredir siyasi, güvenlik ve askeri "hareketlilik" içerisinde olduğunu dile getiren Reşid, bu hareketliliğin bölgedeki bazı ülkelerin siyasi haritasına yansıdığını, diğer ülkelerde de güvenlik ve toplumsal tehditler konusunda uyarılar yapılmaya başlandığını ve Irak'ın da bundan çok uzakta olmayacağını kaydetti.

"Suriye'deki yönetimle dostça ilişkiler kurmaya çalışacağız"

Suriye'deki değişime de değinen Reşid, "Suriye'deki değişimin, tüm milliyetleri, bileşenleri ve mezhepleriyle Suriye halkının beklentilerini karşılamasını umuyoruz. Yeni yönetimle (Şam) karşılıklı saygı, işbirliği ve içişlerine karışmama temelinde dostça ilişkiler kurmak için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 1 buçuk yıldır Filistin halkının Gazze Şeridi'nde başlayıp Batı Şeria'ya kadar uzanan saldırılara maruz kaldığına dikkati çeken Reşid, dünyadaki çoğu ülkenin buna sessiz kaldığını söyledi.

Filistin'deki İsrail saldırılarının korkunç bir insani felakete yol açtığını ifade eden Irak Cumhurbaşkanı Reşid, "Filistin halkına yönelik savaşın durdurulması, mağdurlara yardım sağlanması, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ve ulusal topraklarında bağımsız bir devlet kurma hakkını tekrarlıyoruz." dedi.

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