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Dünya

İngiltere'den Rus ordu komutanları ve İranlı iş adamlarına yönelik yeni yaptırım kararı

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, "İran rejimi, hayatta kalmak için umutsuz bir çabayla Putin’le kirli anlaşmalar yapıyor." ifadesini kullandı.

Zuhal Demirci   | 13.12.2022
İngiltere'den Rus ordu komutanları ve İranlı iş adamlarına yönelik yeni yaptırım kararı

İngiltere

İngiltere, Ukrayna'ya yönelik füze saldırılarıyla ilişkili 12 Rus ordu komutanının yanı sıra saldırılarda kullanılan insansız hava araçlarının üretimi ve tedarikinde yer alan İranlı iş adamlarına yaptırım uygulayacak.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın Rusya'ya yüzlerce insansız hava aracı göndererek Rusya'nın en büyük askeri destekçilerinden biri haline geldiğini gösteren ABD'nin açıklamalarına atıfta bulunuldu ve İran yapımı insansız hava araçlarının sivillere yönelik saldırılarda merkezi rol oynadığı bildirildi.

Açıklamada, Ukrayna'ya yönelik saldırıları gerçekleştirmek için kullanılan insansız hava araçlarının üretimi ve/veya tedarikinde yer alan İranlı iş adamlarına ve bir askeri yetkiliye yaptırım uygulanacağı kaydedildi.

Öte yandan, İngiltere'nin yeni yaptırımlarının, Ukrayna sivil altyapısına yapılan saldırıların ardından Rus ordusundaki 12 komutanı hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, yaptırım uygulanacak isimlerin İngiltere’deki varlıklarının dondurulacağı ve bu kişilere yönelik seyahat yasağı getirileceği vurgulandı.

"İran rejimi, hayatta kalmak için umutsuz bir çabayla Putin’le kirli anlaşmalar yapıyor"

Açıklamada, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly'nin de değerlendirmelerine yer verilerek, şunlar kaydedildi:

"Rus güçlerinin Ukrayna'daki şehirlere ve masum sivillere yönelik hesaplı saldırıları cevapsız kalmayacak. İran rejimi, kendi halkından gelen güçlü değişim çağrıları karşısında giderek daha fazla yalnızlaşıyor ve hayatta kalmak için umutsuz bir çabayla (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'le kirli anlaşmalar yapıyor."

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