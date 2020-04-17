Euro
7.44
Dolar
6.87
BIST 100
98,398.81
Altın
1,687.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Amsterdam’dan Türk vatandaşlarını getiren uçak Samsun Çarşamba Havalimanına indi
logo
Dünya, Koronavirüs

İngiltere'den dönmek isteyen Türk vatandaşları için özel sefer düzenlendi

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, öğrenciler ile geçici süreliğine ülkede bulunların ramazan ayında Türkiye'de olabilmelerini sağlamak için yeni bir organizasyon yapıldığını belirtti

Hasan Esen   | 17.04.2020
İngiltere'den dönmek isteyen Türk vatandaşları için özel sefer düzenlendi

Londra

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uçuşların iptal edilmesi nedeniyle İngiltere'de mahsur kalan ve Türkiye'ye dönmek isteyen öğrenciler ile geçici süreliğine ülkede bulunanlar için özel uçak seferi düzenlendi.

İçinde 349 yolcunun olduğu Türk Hava Yollarına ait uçak, yerel saatle 11.40'ta (13.40) Londra'nın Heathrow Havalimanı'ndan hareket etti.

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, özel sefere ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 17 Mart'ta uçuşların durdurulmasından sonra İngiltere'de kalan öğrencilerden Türkiye'ye dönmek isteyen yaklaşık bininin 24 Mart'ta gönderildiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yeni bir organizasyon yapıldığına dikkati çeken Yalçın, şöyle konuştu:

"Bu defa, halen bu ülkede geçici statüde öğrenci ya da turist veya geçici vizeli iş insanı, TIR şoförü, işçi konumunda olup da son bir aydır bize başvuruda bulunan vatandaşlarımızın, mübarek ramazan ayında memlekette olabilmelerini teminen, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla birçok ülke için başlatılan organizasyonla ülkemize götürülmeleri sağlanmaktadır. Bu organizasyon için Londra Büyükelçiliğimiz, Londra ve Edinburg Başkonsolosluklarımız, THY Londra ofisiyle koordineli biçimde aralıksız mesai yürütmektedir. Vatandaşlarımız da memnuniyetlerini ifade etmektedir." 

İngiltere'den dün de bir sefer gerçekleştirilmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15 Nisan'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, geçici süreliğine yurt dışında bulunan ve dönmek için başvuran Türk vatandaşlarının karantina koşullarını hazırlayarak en kısa sürede Türkiye'ye getirileceğini duyurmuştu.

Çavuşoğlu, bugüne kadar, yurtdışında geçici süreliğine bulunan ve dönmek isteyen; 70 ülkeden 25 bin Türk vatandaşının Türkiye'ye geri getirildiğini de belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'den dönmek isteyen Türk vatandaşları için özel sefer düzenlendi
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 847 kişi hayatını kaybetti
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 200 bini aştı
İstanbul'da meslek lisesinde üretilen uzaktan kontrollü solunum cihazı tanıtıldı
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Benzer haberler

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 847 kişi hayatını kaybetti

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 847 kişi hayatını kaybetti

İngiltere'den dönmek isteyen Türk vatandaşları için özel sefer düzenlendi

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 200 bini aştı

59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın tahliye işlemleri 27 Nisan'da tamamlanacak

59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın tahliye işlemleri 27 Nisan'da tamamlanacak
Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3 bin 459'a çıktı

Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3 bin 459'a çıktı
Çin ekonomisinde koronavirüs nedeniyle tarihi daralma

Çin ekonomisinde koronavirüs nedeniyle tarihi daralma