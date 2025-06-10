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Dünya

Filistin, İngiltere’nin iki İsrailli bakana yaptırım kararını memnuniyetle karşıladı

Filistin'in İngiltere'deki Misyonunun Başkanı Büyükelçi Hüsam Zomlot, İngiltere’nin iki İsrailli bakana Filistinli sivillere yönelik şiddet çağrıları nedeniyle yaptırım uygulama kararını memnuniyetle karşıladı.

Awad Rjoob, Ömer Erdem  | 10.06.2025 - Güncelleme : 10.06.2025
Filistin, İngiltere’nin iki İsrailli bakana yaptırım kararını memnuniyetle karşıladı

Ramallah

Filistin resmi haber ajansı WAFA’da açıklaması yayınlanan Zomlot, bu adımı "uzun zamandır beklenen ve adalet ile hesap verebilirliğin güçlendirilmesi açısından gerekli bir adım" olarak nitelendirdi.

Zomlot, şunları kaydetti:

"Bu bireysel yaptırımlar ileriye doğru önemli bir adım olsa da savaş suçları işlemekle suçlanan ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yakalama emri çıkartılan Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail hükümeti hala hesap vermekten uzak."

İngiltere, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Norveç, Batı Şeria'da Filistinlilere karşı nefreti kışkırttığı için İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e karşı yaptırım kararı aldıklarını açıklamıştı.

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Yaptırımlara ilişkin detaylar

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ben-Gvir ve Smotrich'e uygulanacak yaptırımlara ilişkin detaylar paylaşıldı.

İki bakanın Filistinli sivillere yönelik devam eden kışkırtmaları nedeniyle uygulanan yaptırımların hemen yürürlüğe girdiği belirtilen açıklamada, "İngiltere, kamuya açık ya da özel görüşmelerde (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetini gelecekteki Filistin devletini baltalayan yasa dışı yerleşim yerlerini genişletmemeye, yerleşimci şiddetini bastırmaya ve iki bakanın kışkırtıcı aşırılık yanlısı ifadelerini kınamaya çağırdı." değerlendirmesi yer aldı.

Açıklamada, Smotrich ve Ben-Gvir'in Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik saldırganlık ve şiddet eylemlerini teşvik etmek, zalimce, insanlık dışı, aşağılayıcı muamele ve cezaya maruz kalmama hakkını ihlal eden faaliyetlerde bulunmak, bunlara katılmak, teşvik etmek ve desteklemekten sorumlu olduğu belirtildi.

Ben-Gvir ve Smotrich'e yönelik mal varlıklarını dondurma, seyahat yasağı, şirket yöneticisi, kurucusu olmama ya da şirket tanıtımına katılma yasağı yaptırımlarının uygulanacağı açıklandı.

İsrail yaptırıma yanıt verileceğini açıkladı

Öte yandan, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İngiltere'nin Smotrich ve Ben-Gvir hakkında aldığı yaptırım kararına yanıt vereceklerini açıkladı.

Bakan Saar, Zambiya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mulambo Haimbe ile yaptığı ortak basın açıklamasında, İngiltere'nin aşırı sağcı bakanlar Smotrich ve Ben-Gvir'in Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilere yönelik yaptırımlara dahil edilmesi kararı hakkında bilgilendirildiklerini söyledi.

İsrail Başbakanı Netanyahu'yu bu konuda bilgilendirdiğini ve yaptırım kararına verilecek yanıtı değerlendireceklerini dile getiren Saar, gelecek haftanın başında bu konuda özel bir kabine toplantısı yapacaklarını açıkladı.

Saar, İsrailli bakanlara yönelik yaptırım kararının "çirkin" olduğunu savundu.

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