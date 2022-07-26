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Dünya

İngiltere'de Muhafazakar Parti liderlerinin katıldığı TV yayını, sunucunun bayılması sonrası kesildi

İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliği için yarışan Dışişleri Bakanı Liz Truss ve eski Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın katıldığı TV yayını, sunucunun bayılmasının ardından kesildi.

Şeyma Uzundere   | 26.07.2022
İngiltere'de Muhafazakar Parti liderlerinin katıldığı TV yayını, sunucunun bayılması sonrası kesildi

Londra

Talk TV kanalına konuk olan Sunak ve Truss, seçimler öncesi ikinci kez canlı yayında karşı karşıya geldi.

Truss'ın söz aldığı sırada sunucunun bayılması üzerine yayın kesildi.

Yayının kesilmesinden hemen önce Truss'ın "Aman Tanrım" dediği anlara ilişkin görüntüler kameralara yansıdı.

Talk TV yayının kesilmesinin ardından Twitter hesabından, programda "sağlık sorunu" yaşandığı, bunun bir güvenlik sorunu olmadığı ve adayların iyi durumda olduğu bilgisini paylaştı.

Kanal, sunucunun sağlık durumunun iyi olduğunu ancak tıbbi tavsiyeler doğrultusunda yayına devam etmeme kararı aldıklarını bildirdi.

Adaylar, 7 Temmuz'da Muhafakar Parti liderliğinden istifa eden Boris Johnson'ın yerini almak için mücadele veriyor.

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