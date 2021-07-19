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Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de Kovid-19 aşısı ve karantina karşıtlarının gösterisine polis müdahale etti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının kaldırıldığı İngiltere'de polis, aşı ve karantina karşıtlarının düzenlediği eyleme müdahalede bulundu.

Zuhal Demirci   | 19.07.2021
İngiltere'de Kovid-19 aşısı ve karantina karşıtlarının gösterisine polis müdahale etti Fotoğraf: Zuhal Demirci/AA

İngiltere

Başkent Londra'da Parlamento Meydanı'nda toplanan göstericiler, "Aşıya hayır, karantinaya hayır", "Çocuklarımızın üzerinden elinizi çekin", "Benim bedenim, benim kararım" yazılı pankartlar taşıyarak, hükümetin Kovid-19 tedbirlerini protesto etti.

Kalabalığın artması üzerine eylemcilere ana yolu açması uyarısında bulunan polis, ikazlarını dikkate almayan göstericilere müdahale etti, çok sayıda gösterici gözaltına aldı.

Polisin sert müdahalesi sırasında gözaltına alınan protestocular, "Nefes alamıyorum." diye bağırdı.

Kovid-19 aşı karşıtlarının önceki haftalarda yaptığı gösterilerde yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Günlük vaka sayısının 50 bini geçtiği İngiltere'de Kovid-19 kısıtlamaları kaldırıldı

Kovid-19 vaka sayılarının günlük 50 bini geçtiği İngiltere'de 4 aşamalı plan dahilinde uygulanan Kovid-19 kısıtlamalarının sonuncusu bugün itibarıyla kaldırıldı.

İngiltere'nin normalleşme tarihi olarak duyurulan ve Başbakan Boris Johnson'ın "Özgürlük Günü" diye adlandırdığı 19 Temmuz itibarıyla 1 metre olan sosyal mesafe kuralı ve maske zorunluluğu kaldırıldı. Buna karşın, özellikle toplu taşıma gibi kalabalık alanlarda halen maske takılması tavsiye ediliyor.

Kısıtlamaların kaldırılması kapsamında, iç ve dış mekanlarda bir araya gelecek kişi sayısına ilişkin sınırlama da ortadan kalktı. Gece kulüpleri ve barlar açıldı, konser, sinema ve tiyatrolara katılım sayısındaki kısıtlama kaldırıldı.

Bilim insanlarından İngiliz hükümetine uyarı

İngiliz Tabipler Birliği (BMA), Johnson'ın 19 Temmuz'da Kovid-19 kısıtlamalarını kaldırma kararının, potansiyel olarak yıkıcı sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunarak söz konusu kararı "sorumsuzluk" olarak nitelemişti.

Aralarında çok sayıda doktor ve araştırmacının yer aldığı 122 uluslararası bilim insanı, tıp dergisi The Lancet'te yayınladığı açık mektupta, İngiltere'nin Kovid-19 kısıtlamalarını kaldırma planını kınamış ve bunu "tehlikeli ve etik olmayan bir deney" olarak nitelendirmişti.

İngiliz hükümetinin Sağlık Danışmanı Chris Whitty de Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatış sayılarının haftalar içinde "oldukça korkutucu" seviyelere ulaşabileceği uyarısında bulunmuştu.


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