İngiltere Başbakanı Starmer, "Gazze'de soykırım olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt vermedi
İsrail'in aralıksız saldırıları altındaki Gazze'de soykırım olup olmadığı sorusuna yanıt vermekten kaçınan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Gazze'deki durumun ciddi ve kabul edilemez olduğunu belirtti.
Londra
Starmer, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen "İngiltere-Avrupa Birliği (AB) Zirvesi"nin ardından ortak basın toplantısı düzenledi ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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Sky News muhabiri Beth Rigby, Başbakan Starmer'a, Gazze'deki kötüleşen duruma ilişkin şu soruyu sordu:
"Birleşmiş Milletler'in (BM) Yardım Şefi, Gazze Şeridi'nde soykırımı önlemek için BM Güvenlik Konseyi'nin harekete geçmesi gerektiği uyarısında bulundu. Bunun bir soykırım olduğunu düşünüyor musunuz ve vicdanınız rahat bir şekilde bir lider olarak elinizden geleni yaptığınızı söyleyebilir misiniz?"
Başbakan Starmer, soykırım sorusuna doğrudan yanıt vermekten kaçınarak, Gazze'deki durumun kabul edilemez olduğunu söyledi.
Starmer, "Bu gerçekten ciddi, kabul edilemez, tahammül edilemez bir durum ve bu nedenle diğer liderlerle buna nasıl karşılık vereceğimizi koordine etmek için yoğun şekilde çalışıyoruz çünkü bu tahammül edilemez, kabul edilemez." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.