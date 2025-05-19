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Dünya

AB'den İngiltere ile ilişkilerde "yeni dönem" mesajı: Küresel zorluklarla birlikte mücadele edilecek

AB yönetimi, İngiltere ile Brexit'in ardından yapılan ilk zirve toplantısında, Brüksel ve Londra'nın mevcut küresel zorluklarla birlikte mücadele edeceği mesajını verdi.

Selen Valente Rasquinho  | 19.05.2025 - Güncelleme : 19.05.2025
AB'den İngiltere ile ilişkilerde "yeni dönem" mesajı: Küresel zorluklarla birlikte mücadele edilecek

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) yönetimi, İngiltere ile Brexit'in ardından yapılan ilk zirve toplantısında güvenlik, savunma, ticaret, eğitim gibi konularda stratejik ortaklığa gidilecek yeni bir dönemin başlatıldığını belirterek, Brüksel ve Londra'nın mevcut küresel zorluklarla birlikte mücadele edeceği mesajını verdi.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Londra'da yapılan ilk AB-İngiltere Zirvesi'nin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

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Costa, zirveyi, "İngiltere ile AB arasındaki ilişkide yeni bir dönem, yenilenen ve güçlenen stratejik ortaklığın başlangıcı." olarak niteledi.

AB ve İngiltere'nin tehdit altındaki küresel düzenin istikrar sağlayıcı iki aktörü olduğunu vurgulayan Costa, "Avrupa'nın güvenliği için temel sorumluluğu birlikte paylaşıyoruz. Bu nedenle Ukrayna'da kapsamlı, adil ve kalıcı bir barış elde etmek için çabalarımızı birlikte sürdürmeye kararlıyız." diye konuştu.

Costa, yeni ilişkinin kapsamını şöyle tarif etti:

"Savunma konusunda, yeni ortaklığımız daha derin bir işbirliği getirecek. Avrupa'nın NATO'ya katkısını güçlendirecek ve ortak stratejik önceliklere odaklanmamızı keskinleştirecek. Ticaret konusunda, ekonomik istikrara olan bağlılığımızda birleşmiş durumdayız. Her iki taraf, vatandaşlarımız ve küresel ekonomi için refahın lokomotifi olarak serbest ticarete, adil, sürdürülebilir ve açık ticarete inanıyor. Göç konusunda, düzensiz gelişleri azaltmak, menşe ve geçiş ülkeleriyle işbirliğini güçlendirmek için birlikte çalışacağız."

İngiltere ortak tedarike katılacak

Von der Leyen de savunma alanında varılan anlaşmaya değinerek, "Şimdi, bu zirveden sonra, öncelikle güvenlik ve savunma ortaklığımızı kurduk. Bu, İngiltere'nin Avrupa'nın savunma yatırım programına katılımına doğru atılan ilk adım." ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin, 2030'a kadar ortak tedarik için AB'nin 150 milyar avroluk krediyi içeren SAFE isimli programına katılabileceğine işaret eden von der Leyen, "Ortak tedarik birleşecek, hazırlığımızı artıracak. Askeri açıdan eksiklerimizi giderecek ve en önemlisi birlikte çalışabilirliğimizi artıracak. Silahlı kuvvetlerimiz birlikte görevlere gittiğinde, elbette savunma sanayimiz için yeni fırsatlar yaratacak. Dediğim gibi, Ukrayna için de daha güçlü, daha koordineli desteğin önünü açacak." tespitinde bulundu.

Von der Leyen, bugün varılan anlaşmaların AB ülkelerinde ve İngiltere'de yaşayan ancak eğitim ve çalışma gibi gerekçelerle seyahat ya da ikamet edecek vatandaşlara da kolaylıklar sağlayacağının altını çizdi.

AB Komisyonu Başkanı, bugün Londra'dan verilen mesajın, mevcut küresel zorluklarla AB ve İngiltere'nin birlikte mücadele edeceği olduğunu söyledi.

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