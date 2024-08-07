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Dünya

İngiltere'de ırkçı saldırı yaptığı iddia edilen testereli şüpheli gözaltına alındı

İngiltere'nin Manchester kentinde, elektrikli budama testeresiyle ırkçı saldırı düzenlediği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Behlül Çetinkaya  | 07.08.2024 - Güncelleme : 07.08.2024
İngiltere'de ırkçı saldırı yaptığı iddia edilen testereli şüpheli gözaltına alındı

Londra

Manchester polisinin X hesabından yapılan açıklamada, sosyal medyada 5 Ağustos'ta dolaşıma giren görüntülerdeki testereli kişinin dün akşam yakalandığı ifade edildi.

Açıklamada, 30'lu yaşlarda olan kişinin halen gözaltında olduğu belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, benzin istasyonundaki bir kişinin, arabasına koşarak elektrikli budama testeresi aldığı görüldü.

Görüntüyü çeken ve Müslüman olduğu iddia edilen çift, kendilerini elektrikli testereyle kovalayan bu kişiden arabayla kaçtı.

Sosyal medyada görüntüyü paylaşan Müslümanlara Karşı Baskının Belgelenmesi (DOAM) isimli platform, görüntüdeki kişinin ırkçı saldırı yapan bir aşırı sağcı olduğunu belirtmişti.

İngiltere'de, 29 Temmuz'da 3 çocuğun öldürüldüğü bıçaklı saldırıdan bu yana aşırı sağcı şiddet olayları yaşanıyor.

Saldırganın kimliğiyle ilgili yayılan spekülatif haberler sonucu aşırı sağcılar, bazı kentlerde Müslümanlar ve göçmenlere saldırırken yabancılara ait iş yerleri, araçlar ve ibadethanelere de zarar veriyor.

Aşırı sağcıların polisle de çatıştığı olaylarda, çok sayıda polis ve vatandaş yaralandı.

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