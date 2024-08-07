İngiltere'de ırkçı saldırı yaptığı iddia edilen testereli şüpheli gözaltına alındı
İngiltere'nin Manchester kentinde, elektrikli budama testeresiyle ırkçı saldırı düzenlediği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Londra
Manchester polisinin X hesabından yapılan açıklamada, sosyal medyada 5 Ağustos'ta dolaşıma giren görüntülerdeki testereli kişinin dün akşam yakalandığı ifade edildi.
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Açıklamada, 30'lu yaşlarda olan kişinin halen gözaltında olduğu belirtildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, benzin istasyonundaki bir kişinin, arabasına koşarak elektrikli budama testeresi aldığı görüldü.
Görüntüyü çeken ve Müslüman olduğu iddia edilen çift, kendilerini elektrikli testereyle kovalayan bu kişiden arabayla kaçtı.
Sosyal medyada görüntüyü paylaşan Müslümanlara Karşı Baskının Belgelenmesi (DOAM) isimli platform, görüntüdeki kişinin ırkçı saldırı yapan bir aşırı sağcı olduğunu belirtmişti.
🚨 FAR-RIGHT THUG CHASING MUSLIM COUPLE WITH A CHAINSAW!— DOAM (@doamuslims) August 6, 2024
Footage shows a far-right thug chasing a Muslim couple with a chainsaw in #Manchester. #Islamophobia pic.twitter.com/UMMNwRt0FS
İngiltere'de, 29 Temmuz'da 3 çocuğun öldürüldüğü bıçaklı saldırıdan bu yana aşırı sağcı şiddet olayları yaşanıyor.
Saldırganın kimliğiyle ilgili yayılan spekülatif haberler sonucu aşırı sağcılar, bazı kentlerde Müslümanlar ve göçmenlere saldırırken yabancılara ait iş yerleri, araçlar ve ibadethanelere de zarar veriyor.
Aşırı sağcıların polisle de çatıştığı olaylarda, çok sayıda polis ve vatandaş yaralandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.