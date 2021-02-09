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Dünya, Koronavirüs

İngiltere ve Almanya, Kovid-19 aşısının dağıtımında iş birliğini devam ettirme konusunda anlaştı

İngiltere ve Almanya'nın yeni tip koronavirüs aşısının tüm dünyada adil dağıtılabilmesi amacıyla iş birliğini devam ettirme konusunda anlaştığı bildirildi.

Bilal Acar   | 09.02.2021
İngiltere ve Almanya, Kovid-19 aşısının dağıtımında iş birliğini devam ettirme konusunda anlaştı

Londra


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Başbakanlık Ofisi 10 Numara’dan yapılan açıklamaya göre, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Almanya Başbakanı Angela Merkel’le telefonda görüştü.

Kovid-19 aşısına adil erişimin sağlanması için Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'nın (COVAX) önemini görüşen iki lider, salgına karşı mücadele ve Kovid-19 aşısının tüm dünyada dağıtılabilmesi konularında iş birliğini devam ettirme ve güçlendirmede anlaştı.

Liderler, Afganistan, Libya ve İran olmak üzere uluslararası meseleleri tartıştı. Johnson, bu alanlarda NATO müttefiki olarak iki ülke arasındaki iş birliğinin altını çizdi.

Görüşmede, Rusya'nın muhalif Aleksey Navalnıy'ı tutuklaması kınandı.

Başbakan Johnson, Rusya'nın Kimyasal Silahlar Sözleşmesi kapsamındaki uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesi gereğini yineledi.

Johnson ve Merkel, iklim değişikliği ve küresel anlamda karbon emisyonunu azaltma konularını da görüştü.

Görüşmede, kasımda İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenecek "26. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP26)" öncesinde birlikte çalışmanın dört gözle beklendiği vurgulandı.

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