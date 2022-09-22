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Dünya

İngiltere ve ABD liderlerinin görüşmesinde Putin'in Ukrayna'ya ilişkin son açıklamaları kınandı

İngiltere Başbakanı Liz Truss ve ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşmesinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya ilişkin yaptığı son açıklamaların yanı sıra Kuzey İrlanda Protokolü ve enerji tedariği konuları ele alındı.

Zuhal Demirci   | 22.09.2022
İngiltere ve ABD liderlerinin görüşmesinde Putin'in Ukrayna'ya ilişkin son açıklamaları kınandı

İngiltere

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Truss ile Biden'ın, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu marjında bir araya geldiği belirtilerek, liderlerin, Putin'in Ukrayna’ya ilişkin son zamanlarda yaptığı saldırgan açıklamaları kınadığı kaydedildi.

İki liderin, Putin'in eylemlerinin, "müttefiklerin Ukrayna'ya ekonomik ve askeri desteğini sürdürme ihtiyacını" öne çıkardığını belirttikleri açıklamada, Truss ve Biden’ın, otokrasilerin, değerlere ve uluslararası sisteme yönelik artan tehdidini ele aldığı vurgulandı.

Açıklamada, liderlerin, enerji, teknoloji ve üretim tedarik zincirleri açısından otoriter devletlere aşırı güvenin sona erdirilmesi gerektiğini vurguladıkları belirtilerek, "Liderler, Rusya'ya enerji bağımlılığını azaltmak ve demokratik devletlerden gelen yenilenebilir ve diğer enerji türlerinin miktarını artırmak için ikili çabaları artırma konusunda anlaştı." denildi.

Görüşmede, Kuzey İrlanda Protokolü de gündeme geldi

Açıklamada, Truss ve Biden'ın, İran'ın nükleer silah edinmesini önleme çabaları dahil İngiltere ve ABD'nin birlikte çözmek için ortak çalıştığı bir dizi küresel sorunu tartıştığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Truss ve Biden, (İngiltere'nin Avrupa Birliği (AB) ile imzaladığı Brexit anlaşmasının parçası olan) Kuzey İrlanda Protokolü konusuna ilişkin de önceliğin, Belfast (Hayırlı Cuma) Anlaşmasını ve Kuzey İrlanda'daki barış kazanımlarını korumak olması gerektiği konusunda mutabık kaldı."

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