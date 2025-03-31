İngiltere, Temmuz 2024'ten bu yana 24 binden fazla kişiyi sınır dışı etti
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, iktidara geldikleri Temmuz 2024'ten bugüne 24 binden fazla düzensiz göçmeni sınır dışı ettiklerini açıkladı.
Londra
Starmer, 40'tan fazla ülke temsilcisinin katılımıyla İngiltere'de düzenlenen, organize göç suçlarına karşı ortak çözümlerin tartışılacağı uluslararası toplantının açılışında konuştu.
İnsan kaçakçılarının, kurumlara, toplumlar arası ilişkilere ve siyasete darbe vurduğunu anlatan Starmer, göç suçlarını ortadan kaldırmak için uluslararası çabaları artırmak gerektiğini vurguladı.
Starmer, düzensiz göç ve insan kaçakçılığıyla mücadelenin, terörle mücadele gibi yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi.
Bir önceki hükümetin, düzensiz göçmenleri Ruanda'ya sınır dışı etmek için 700 milyon sterlin harcadığını ancak toplamda 4 gönüllü dışında bu ülkeye kimsenin gitmediğini kaydeden Starmer, "Eğer ki bu plan iyi bir şekilde uygulansaydı yılda 300 kişinin sınır dışı edilebileceğini söylüyorlardı. Biz göreve geldiğimizden beri (Temmuz 2024) burada olmayı hak etmeyen 24 binden fazla insanı sınır dışı ettik." dedi.
İnsan ticareti yapanların tanıtım için kullandığı 18 bin sosyal medya hesabını kapattıklarını dile getiren Starmer, sadece Temmuz-Aralık 2024 döneminde 10 bin hesabın kapatıldığını bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.