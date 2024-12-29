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Dünya

İngiltere, seyahat yaptırımı uyguladığı vatandaşı Esma Esed'in ülkeye giremeyeceğini açıkladı

İngiltere Başbakanlık kaynakları, Suriye'nin devrik lideri Beşşar Esed'in İngiliz vatandaşı eşi Esma Esed'in seyahat yaptırımı uygulanan bir şahıs olduğunu ve İngiltere'ye giremeyeceğini ifade etti.

Behlül Çetinkaya  | 29.12.2024 - Güncelleme : 29.12.2024
İngiltere, seyahat yaptırımı uyguladığı vatandaşı Esma Esed'in ülkeye giremeyeceğini açıkladı

Londra

İngiliz medyasında yer alan haberde, Esma Esed'in kanser tedavisi gördüğü ve yaşama şansının yüzde 50 olduğu kaydedildi.

Esed'in eşinden boşanma ve tedavi için İngiltere'ye dönme niyeti olduğu iddia edilirken Londra'da özel kliniği bulunan babası Fawaz Akhras'ın ise kızına destek olmak için İngiltere'den Rusya'ya gittiği öne sürüldü.

İngiliz Başbakanlık kaynakları ise kanser tedavisini İngiltere'de sürdürmek isteyen Esed'in doğduğu ve vatandaşı olduğu ülkeye dönemeyeceğini ifade etti.

Başbakanlık kaynakları, 2020'de süresi dolan İngiliz pasaportunu yenilemeyen Esed'in herhangi bir seyahat dökümanının bulunmadığını açıkladı.

The i Paper gazetesi de pasaport süresi dolan Esed'in, aynı zamanda seyahat kısıtlaması ve mal varlıklarının dondurulması gibi yaptırımlara tabi olduğunu hatırlattı.

Gazeteye konuşan başbakanlık kaynakları, Esed'e uygulanan yaptırımlar nedeniyle İngiltere'ye girişinin mümkün olmadığını belirtti.

Ülkede vatandaşlıktan çıkarma yetkisi bulunan İçişleri Bakanı Yvette Cooper ise Esed'in ülkeye girişine izni verilmeyeceğini açıklamıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, 9 Aralık'ta Avam Kamarasında yaptığı açıklamada, Esed'in İngiltere'ye dönme ihtimali karşısında, "Esed, yaptırım uygulanan bir kişidir ve burada hoş karşılanmayacaktır." demişti.

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