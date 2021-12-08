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Dünya

İngiltere, Rusya'yı Ukrayna'yı işgal etmemesi konusunda uyardı

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Ukrayna'ya yönelik bir Rus saldırısının, stratejik hata olacağını belirtti.

Hasan Esen   | 08.12.2021
İngiltere, Rusya'yı Ukrayna'yı işgal etmemesi konusunda uyardı

Londra

Truss, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Londra'da bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Truss, bugün Ukrayna'nın karşı karşıya olduğu durumun, Kremlin'in daha önce görülen taktiklerinden biri olduğunu ifade etti.

"Rusya'nın, demokratik komşularını onları kontrol altına almak için beyhude bir şekilde istikrarsızlaştırmaya çalıştığını" vurgulayan İngiliz Dışişleri Bakanı Truss, şunları kaydetti:

"İngiltere; NATO ve Avrupalı ​​ortaklarımızla birlikte Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edecek. Özgürlüğün sınırlarını savunmak ve geliştirmede müttefiklerimizin yanındayız. Rusya'yı gerilimi düşürmeye ve asker hareketlerini bildirmek ve ciddi görüşmeler için masaya dönmek de dahil uluslararası taahhütlerine uymaya çağırıyoruz. Bir Rus saldırısı, stratejik bir hata olur ve sonuçları olur."

Truss, "özgürlüğü, demokrasiyi ve güvenliği korumak için Ukrayna ile yakın bir şekilde çalışmaya devam edeceklerinin" altını çizdi.

ABD Başkanı Joe Biden da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, "Ukrayna'yı işgal ederse bunun sonuçlarının ağır olacağını ve bugüne kadar görülmemiş ekonomik sonuçlarla karşılaşacaklarını söylediğini" belirtmişti.

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