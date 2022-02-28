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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

İngiltere, Rusya'nın finansal kurum ve kuruluşlarına mali yaptırım kararı aldı

Rusya Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığı ile ilgili mali işlemlerde bulunulması yasaklanırken, Rusya'nın İngiliz finans piyasalarına erişiminin kısıtlanmasına ilişkin de bir dizi karar alındı.

Gökhan Kurtaran   | 28.02.2022
İngiltere, Rusya'nın finansal kurum ve kuruluşlarına mali yaptırım kararı aldı

Londra

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, ülkede bireysel ve kurumsal olarak Rusya Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığı ile ilgili mali işlemlerde bulunulmasının yasaklandığı, Rusya'nın İngiliz finans piyasalarına erişiminin kısıtlanmasına ilişkin bir dizi karar alındığı bildirildi.

Açıklamada, Rusya'nın, döviz cinsinden rezervlerinin İngiltere'nin müttefikleri tarafından uygulanan finansal yaptırımların etkisini azaltacak şekilde kullanmasının engellenmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Belirli Rus bankalarının İngiliz bankaları yoluyla sterlin ve takas piyasasına erişiminin de engellenmesi yönünde ilgili kurumlara yetki verildiği bildirilen açıklamada, bu yetkinin kullanılması halinde söz konusu Rus bankalarının İngiltere üzerinden herhangi bir ödemeyi işleme koyamayacağı ve İngiltere'nin finans piyasalarına erişim sağlayamayacağı belirtildi.

Açıklamada, İngiltere ve Rusya arasında üst düzey ve kritik önemdeki ekipmanların ticaretinin büyük oranda kısıtlanmasını içeren bir dizi yaptırım kararı alındığı da kaydedildi.

"Yaptırımlar, Rusya ekonomisini mahvedecek"

Bu yaptırımların; elektronik, telekomünikasyon ve havacılık gibi sektörlerde karşılıklı ticareti yapılan önemli ekipmanları içerdiği bildirilen açıklamada, "Yaptırımlar, Rusya ekonomisini mahvedecek ve doğrudan Vladimir Putin ve Sergey Lavrov da dahil olmak üzere yakın çevresini hedef alacaktır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Putin'in yakınındaki oligarklara ait yaklaşık 100'ün üzerinde şirketin varlıklarının dondurulmasına karar verildiği, söz konusu varlıkların toplam hacminin ise yüzlerce milyar sterline eş değer olduğu kaydedildi.

Açıklamada, yaptırımlardan en ağır darbeyi Rus savunma sanayisinin almasının hedeflendiği, bu kapsamda Rusya'nın en büyük ikinci bankası konumunda olan VTB ile ilişkili yaklaşık 154 milyar sterlin hacmindeki varlıkların dondurulmasına karar verildiği bildirildi.

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