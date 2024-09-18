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Dünya

İngiltere, Moskova'daki 6 diplomatının sınır dışı edilmesi sonrası Rus Büyükelçiyi Dışişlerine çağırdı

İngiltere, Rusya'nın 6 İngiliz diplomatın akreditasyonunu iptal etmesinin ardından kötü niyetli ve kasıtlı saldırı kampanyası yürüttüğü gerekçesiyle Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrey Kelin'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Zuhal Demirci  | 18.09.2024 - Güncelleme : 18.09.2024
İngiltere, Moskova'daki 6 diplomatının sınır dışı edilmesi sonrası Rus Büyükelçiyi Dışişlerine çağırdı

Londra

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın geçen hafta İngiliz diplomatlara yönelik kötü niyetli ve tamamen temelsiz suçlamaları dahil İngiltere'ye yönelik asılsız saldırı kampanyasını "şiddetle kınadıklarını" bildirdi.

Sözcü, bu tutumun, Rusya'nın Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerine doğrudan aykırı olduğunun altını çizdi.

Bu davranış biçiminin "tamamen kabul edilemez" olduğunu, profesyonelliğe son derece aykırı ve devletler arasındaki davranış standartlarının da altında olduğunu vurgulayan Sözcü, şu ifadeleri kullandı:

"Bu, Rusya'nın dezenformasyon, Avrupa'da sabotaj eylemleri ve Rusya'daki diplomatik misyonlarımıza yönelik doğrudan taciz ve kısıtlamalar yoluyla, İngiltere'nin güvenliğini ve demokrasisini zayıflatmak ve tehdit etmek ve Ukrayna'ya desteğimizi caydırmak için yürüttüğü kasıtlı kampanyada son aşamadır. Bu kampanya başarılı olamayacak. Rusya bu faaliyeti derhal durdurmalı."

Açıklamada, ayrıca, Rusya'nın İngiltere'ye karşı kamuoyu önünde yürüttüğü saldırı kampanyasının ardından Rus Büyükelçi Kelin'in İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bilgisi paylaşıldı.

Rusya, 6 İngiliz diplomatın akreditasyonunu iptal etmişti

Rusya Federal Güvenlik Servisinden (FSB) 13 Eylül'de yapılan açıklamada, casusluk yaptıkları ve ülke güvenliği için tehdit oluşturdukları şüphesiyle Moskova'daki 6 İngiliz diplomatın akreditasyonunun iptal edildiği duyurulmuştu.

Açıklamada, İngiltere'nin uluslararası askeri siyasi durumu gerginleştirme sürecini koordine ettiğine dair bazı belgelerin Rus istihbaratınca ele geçirildiği belirtilmişti.

Ayrıca açıklamada, "Bu belgeler, İngiltere Dışişleri Bakanlığındaki Doğu Avrupa ve Orta Asya Müdürlüğünün Rusya ve eski Sovyetler Birliği ülkelerine yönelik yıkıcı siyasetin uygulanması sürecini koordine ettiğini gösteriyor." ifadesi kullanılmıştı.

Bu birimin Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratmak için Ukrayna'daki savaşın başlamasının ardından istihbarat birimine dönüştürüldüğü ileri sürülen açıklamada, Moskova'ya gönderilen bazı İngiliz diplomatların eylemlerinin "ülke güvenliğini tehdit ettiği" bildirilmişti.

FSB, akreditasyonu iptal edilen İngiliz diplomatların fotoğraflarını da yayımlamıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı da FSB tarafından İngiliz personeline yapılan suçlamaların "tamamen asılsız" olduğunu bildirmişti.

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