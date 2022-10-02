Dolar
18.50
Euro
18.13
Altın
1,661.10
ETH/USDT
1,294.60
BTC/USDT
19,145.00
BIST 100
3,179.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İngiltere Kralı 3. Charles, Mısır'daki iklim değişikliği zirvesine katılmayacak

İngiltere Kralı 3. Charles, gelecek ay Mısır'da düzenlenecek uluslararası iklim değişikliği zirvesine katılmama kararı aldı.

Nuri Aydın   | 02.10.2022
İngiltere Kralı 3. Charles, Mısır'daki iklim değişikliği zirvesine katılmayacak

Londra

İskan, Toplum ve Yerel Yönetimler Bakanı Simon Clarke, kralın iklim zirvesine katılmama kararının saray ve hükümet arasında müşterek alındığını vurgulayarak, Kral'a "zirveye katılmaması emri verildiği" iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Clarke, İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın Kral'ın zirveye katılmasını istemediği söylemlerinin de gerçek dışı olduğunu kaydederek, hükümetin 2050 iklim hedeflerini gerçekleştirmekte kararlı olduğunu ifade etti.

The Sunday Times Gazetesi ise Kral 3. Charles'ın bu kararı Truss'ın itirazının ardından aldığını iddia etmişti.

İngiltere anayasasına göre, kralın siyasete müdahalesi yasaklanırken hanedan mensuplarının yurt dışı ziyaretlerinin de hükümet tavsiyeleriyle uyumlu olarak şekillenmesi gerekiyor.

Geçen yıl İskoçya'da düzenlenen iklim zirvesine katılan 3. Charles'ın, tahta geçmeden önce bu zirveye de katılabileceği iddia ediliyordu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AYGM'den "Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu" açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de şehit olan polisin eşiyle telefonda görüştü
Olena Zelenska'dan Emine Erdoğan'a yardım teşekkürü
Konya'da kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi
Bayburt'ta dağlık alanda çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor

Benzer haberler

İngiltere Kralı 3. Charles, Mısır'daki iklim değişikliği zirvesine katılmayacak

İngiltere Kralı 3. Charles, Mısır'daki iklim değişikliği zirvesine katılmayacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet