Dolar
18.32
Euro
18.18
Altın
1,674.52
ETH/USDT
1,337.50
BTC/USDT
19,011.00
BIST 100
3,246.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Adıyaman Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı’nda konuşuyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eski AK Parti Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi'nin vefat eden eşi Fatma Tanrıverdi’nin cenaze törenine katılıyor Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

İngiltere: Hiçbir propaganda, Ukrayna'nın savaşı kazanıyor olduğu gerçeğini gizleyemez

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya'nın, Ukrayna'nın bazı bölgelerini yasa dışı olarak ilhak etmesinin, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in planının başarısızlığa uğruyor olduğunun itirafı" anlamına geldiğini bildirdi.

Zuhal Demirci   | 21.09.2022
İngiltere: Hiçbir propaganda, Ukrayna'nın savaşı kazanıyor olduğu gerçeğini gizleyemez

Londra

Wallace, Putin'in ulusa sesleniş konuşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Putin'in nüfusunun bir kısmını harekete geçirmeme sözünü tutmaması ve Ukrayna'nın bazı bölgelerini yasa dışı ilhak etmesi, planının başarısızlığa uğruyor olduğunun itirafıdır." ifadesini kullandı.

Putin ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, on binlerce vatandaşını gerekli donanımlara sahip olmadan feci şekilde ölüme gönderdiğini vurgulayan Wallace, "Hiçbir tehdit ve propaganda, Ukrayna'nın bu savaşı kazanıyor olduğu, uluslararası toplumun birleştiği ve Rusya'nın küresel bir parya haline geldiği gerçeğini gizleyemez." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'da kısmi seferberlik ilan edildi

Rusya Devlet Başkanı Putin, tüm devlet kanallarından yayımlanan ulusal sesleniş konuşmasında, Ukrayna’daki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Putin, Donbas, Zaporijya ve Herson bölgelerinin bağımsızlık kararlarını desteklediklerini belirterek kısmi seferberlik ilan etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Marmaris'te orman yangını başladı
Karadeniz ve Akdeniz için fırtına, Marmara için sağanak uyarısı
İstanbul'da tarihi eser operasyonunda 34 bin 550 sikke ele geçirildi
Bakan Soylu başkanlığında asayiş, trafik, göç ve terör değerlendirme toplantısı yapıldı
Hatalı sünnete "taksirle yaralamadan" dava açıldı

Benzer haberler

Tahıl sevkiyatı kapsamında 8 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti

Tahıl sevkiyatı kapsamında 8 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti

AB Rus kömürüne uygulanan yaptırımları hafifletti

Ukrayna: Ukrayna'yı yok etmek isteyen Ruslar seferberlik elde etti

İngiltere: Hiçbir propaganda, Ukrayna'nın savaşı kazanıyor olduğu gerçeğini gizleyemez

İngiltere: Hiçbir propaganda, Ukrayna'nın savaşı kazanıyor olduğu gerçeğini gizleyemez
Bakan Çavuşoğlu, ABD'deki temaslarında Ukrayna ve NATO konularını değerlendirdi

Bakan Çavuşoğlu, ABD'deki temaslarında Ukrayna ve NATO konularını değerlendirdi
AB: Ukrayna’da ayrılıkçıların düzenlemeyi planladığı referandumu tanımayacağız

AB: Ukrayna’da ayrılıkçıların düzenlemeyi planladığı referandumu tanımayacağız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet