Euro
7.54
Dolar
6.95
BIST 100
96,249.09
Altın
1,716.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: Çin'in zor soruları yanıtlaması gerekecek

İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, Çin'in Kovid-19'un nasıl ortaya çıktığına ve salgının çok daha önce durdurulma ihtimali olup olmadığına dair zor soruları yanıtlaması gerekeceğini söyledi.

Hasan Esen   | 16.04.2020
İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: Çin'in zor soruları yanıtlaması gerekecek

Londra

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, günlük basın toplantısında, Çin'le "hesaplaşmayla" ilgili bir soru üzerine, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ortaya çıkması dahil salgınla ilgili gelişmelerin sonradan gözden geçirilmesi ve bunda da bilimin yönlendirmesinin esas alınması gerektiğini belirtti. 


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Salgının uluslararası iş birliğinin önemini gösterdiğini ve İngiltere'nin vatandaşlarını ülkeye getirmede Çin'le iyi bir şekilde çalıştığını kaydeden Raab, "Meselede tüm açıları dikkate almalı ve dengeli olmalıyız. Ancak hiç şüphe yok ki bu krizden sonra işler eskisi gibi olmaz. Bunun (virüs) nasıl ortaya çıktığı ve çok daha önce durdurulma ihtimali olup olmadığına dair zor sorular sormamız gerekecek." dedi.

Raab, bu sözlerinin uygulamada yeni gümrük vergileri veya İngiltere'deki Çin yatırımlarına kısıtlama anlamına gelip gelmediğine ilişkin bir soru üzerine ise İngiltere'nin ortaklarıyla çalışacağını ve virüsün ortaya çıkışıyla ilgili soruların cevabı bilinmeden belirli bir karar alınamayacağını ifade etti.

"Çin sorumlu tutulmalı"

İngiltere dış istihbarat servisi MI6'nın eski şefi John Sawers, 15 Nisan'da yaptığı açıklamada, Çin'in Kovid-19 salgını konusunda dünyadan başlangıçta bilgi gizlediğini ve sorumlu tutulması gerektiğini söylemişti.

140 binden fazla kişinin ölümüne neden olan virüs, 2019'un sonunda Çin'in Vuhan kentindeki bir canlı hayvan pazarından çıkarak dünyaya yayılmıştı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD uçak gemisindeki Kovid-19 vaka sayısı 655’e yükseldi
Kovid-19'un getirdiği ekonomik durgunluk yüz binlerce çocuk ölümüne neden olabilir
G7 liderleri Kovid-19 krizini görüştü
Cezayir'den getirilen Türk vatandaşlarının Amasya'daki karantinası tamamlandı
G7'ye öncü rol oynama çağrısı

Benzer haberler

Almanya'da 'mağazalar açılırken, ibadethanelerin kapalı kalmasına' tepki

Almanya'da 'mağazalar açılırken, ibadethanelerin kapalı kalmasına' tepki

El-Mizan İnsan Hakları Merkezinden Filistinli tutukluları Kovid-19'dan koruma çağrısı

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 303 kişi yakalandı

Asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 303 kişi yakalandı
İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: Çin'in zor soruları yanıtlaması gerekecek

İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: Çin'in zor soruları yanıtlaması gerekecek
Kovid-19'un getirdiği ekonomik durgunluk yüz binlerce çocuk ölümüne neden olabilir

Kovid-19'un getirdiği ekonomik durgunluk yüz binlerce çocuk ölümüne neden olabilir