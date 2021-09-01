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Dünya

İngiltere Dışişleri Bakanı: İngiliz istihbaratı Kabil'in bu sene düşmesini beklemiyordu

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, tahliyeler için yeterli hazırlık yapılmamasını, İngiliz istihbaratının Taliban'ın bu sene Kabil'i ele geçirmesinin beklenmediği yönündeki değerlendirmesine bağladı.

Hasan Esen   | 01.09.2021
İngiltere Dışişleri Bakanı: İngiliz istihbaratı Kabil'in bu sene düşmesini beklemiyordu

Londra

Raab, Parlamento Dışişleri Komitesinin Afganistan konulu acil oturumda parlamenterlerin sorularını yanıtladı. Tahliyelerde neden geç kalındığına dair konuşan bulunan Raab, "Bizim esas aldığımız, JIC (Ortak İstihbarat Komitesi) ve ordu tarafından da desteklenen değerlendirme, birliklerin ağustos ayının sonuna kadar çekileceği göz önüne alındığında, o tarihten (31 Ağustos) itibaren istikrarlı bir kötüleşme göreceğimiz ve Kabil'in bu yıl düşmesinin pek olası olmadığı yönündeydi." dedi.

Raab, bunun acil durum planlaması yapamadıkları anlamına geldiğini belirterek "Açık olmak gerekirse bu (Kabil'in bu yıl düşmeyeceği), NATO müttefikleri arasında yaygın olarak paylaşılan görüş oldu." diye konuştu.

Taliban'ın Kabil'e ilerlediği sırada bir Yunan adasında tatilde olan ve tahliyeler konusunda gerekli telefon görüşmelerini yapmamakla suçlanan Raab, kriz yönetimini savundu.

Muhalefetin istifasını istediği Dışişleri Bakanı, mart ve ağustos sonu arasında Afganistan'ın gündemde olduğu 40'tan fazla toplantı veya telefon görüşmesi yaptığını söyledi. Raab, krizi görüşmek üzere Dışişleri Bakanı olarak ilk kez Pakistan ve Afganistan'ın diğer komşularını ziyaret edeceğini söyledi.

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