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Dünya

İngiltere’de uçak bileti fiyatları Aralık 2022'de yüzde 44 arttı

İngiltere’de uçak bileti fiyatlarının Aralık 2022'de yıllık bazda yüzde 44,1 artış kaydettiği bildirildi.

Gökhan Kurtaran   | 19.01.2023
İngiltere’de uçak bileti fiyatları Aralık 2022'de yüzde 44 arttı

Londra

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) verilerine göre, ülkede havayolu şirketlerinin bilet fiyatları aralıkta yıllık bazda yüzde 44,1 ile 1980’li yılların sonundan bu yana görülen yüksek artışı kaydetti.

ONS açıklamasında, fiyat artışına gerekçe olarak halkın 2019 yılından bu yana ilk kez salgın kısıtlamalarına maruz kalmaksızın aileleri ile birlikte Noel kutlamamaları için seyahat edebilmesine paralel talep artışına ilaveten yakıt fiyatlarındaki yükseliş gösterildi.

Açıklamada, ayrıca geçen ay itibariyle çalışanların grev kararları, aksayan ve sayısı azalan tren seferleri nedeniyle, ülkede geçen yılın aralık ayında tren bilet fiyatlarının da yüzde 17,5 arttığı bildirildi.

İstatistik kurumunun açıklamasında, ülkede toplu taşıma bilet fiyatlarının ise aynı dönemde yıllık bazda yüzde 11,3 arttığı kaydedildi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), en son geçen ay yüksek enflasyonla mücadele amacıyla politika faizinin 50 baz puan daha artırarak yüzde 3,50'ye çıkarıldığını duyurmuştu. BoE, bu yılın ilk çeyreğinde enflasyonun yüzde 10 seviyesinin üzerinde seyretmesini, yılın ikinci yarısında ise düşüşe geçmesini öngörüyor.

Ülkede geçen yılın aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin yıllık bazda yüzde 10,5 artış kaydetmişti.

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