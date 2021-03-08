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Dünya

İngiltere’de geçen yıl 1 milyon 600 bin kadın aile içi şiddete maruz kaldı

İngiltere’de geçen yıl yaklaşık 1 milyon 600 bin kadın aile içi şiddete maruz kalırken, 2009-2018 yıllarında 1425 kadın cinayete kurban gitti.

Bilal Acar   | 08.03.2021
İngiltere’de geçen yıl 1 milyon 600 bin kadın aile içi şiddete maruz kaldı

London, City of

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri İngiltere’de yüksek seyrediyor.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisinin geçen yıl yayımladığı "aile içi şiddet" başlıklı rapora göre, 2020'de ülkede yaklaşık 1 milyon 600 bin kadın eşi, erkek arkadaşı ya da eski eşi tarafından şiddete maruz kaldı.

İngiltere ve Galler Polisi, geçen yıl 1 milyon 758 bin 941 aile içi şiddet vakası kaydetti.

Boşanmış kadınlar evli olanlara göre daha fazla şiddete maruz kalırken, en fazla şiddet görenler 20-24 yaş aralığındaki kadınlar oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ulusal karantinanın uygulandığı, 2020'nin mart ve haziran ayları arasında polis tarafından kaydedilen aile içi istismarla ilgili suçlarda yüzde 7 artış yaşandı. Aynı dönemde, Ulusal Aile İçi Şiddet Yardım Hattına gelen çağrıların sayısı da yüzde 65 arttı.

2009-2018 yılları arasında 888 kadın eşi ya da erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

Öte yandan, İngiltere’de kadınlara yönelik şiddete ilişkin veriler sunan "Femicide Census" tarafından yayımlanan "2009-2018 Kadın Cinayetleri" raporuna göre, ülkede son 10 yılda 1425 kadın cinayete kurban gitti.

Buna göre, 2009’da 134, 2010’da 168, 2011’de 159, 2012’de 132, 2013’te 139, 2014’te 149, 2015’te 126, 2016’da 124, 2017’de 140 ve 2018’de 154 kadın erkekler tarafından öldürüldü.

Bunlardan 888’i eski eşi ya da erkek arkadaşının saldırısı sonucunda yaşamını yitirdi, 142 kadın boşandıktan ya da erkek arkadaşından ayrıldıktan sonraki ilk ayda öldürüldü.

Ülkede 1975 yılından bu yana faaliyetlerini yürüten kadınlara şiddet karşıtı "Nia Ending Violence" vakfının müdürü aktivist Karen Ingala Smith’in paylaştığı bilgilere göre, 2019’da 115, 2020’de 106 ve 2021’in ilk iki ayında da 25 kadın cinayete kurban gitti.

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