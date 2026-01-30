Dolar
İngiltere’de camiye saldırı düzenleme hayali kuran neo-Nazi'ye hapis cezası

İngiltere’de Müslümanlara yönelik saldırı düzenleme niyetiyle evinin bahçesindeki kulübede patlayıcı madde ürettiği ortaya çıkan neo-Nazi fanatiği, hapis cezasına çarptırıldı.

Halil İbrahim Medet  | 30.01.2026 - Güncelleme : 30.01.2026
İngiltere’de camiye saldırı düzenleme hayali kuran neo-Nazi'ye hapis cezası

İstanbul

BBC’nin haberine göre, Bedfordshire’ın Caddington bölgesinde yaşayan 33 yaşındaki Harry Whittaker, Londra’daki Old Bailey Mahkemesi’nde görülen davada "patlayıcı madde üretmek ve bulundurmak" suçlarından 3 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Mahkemeye sunulan deliller arasında, Whittaker’ın WhatsApp yazışmalarında Müslümanlara ve Yahudilere yönelik açık nefret söylemleri içeren mesajlar yer aldı. Sanığın, Luton’daki bir camiye atıfta bulunarak, "Makineli tüfeklere ve bir tanka ihtiyacımız var, cuma öğleden sonra o camiye sürelim ve onları kıymaya çevirelim" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Whittaker’ın ayrıca ailesiyle yaptığı yazışmalarda Holokost’u inkar eden ifadeler kullandığı aktarıldı. Polis, evde Nazi bayrağı, Adolf Hitler’e ait bir görsel, antisemitik yazı ve çizimlerin bulunduğu defterler ele geçirdi.

Duruşmada ayrıca Whittaker’ın annesiyle yaşadığı evin bahçesindeki kulübede kimyasal deneyler yaptığı, beyaz fosfor da dahil olmak üzere son derece tehlikeli maddelerle patlayıcı düzenekler kurduğu aktarıldı. Sanığın, geçmişte deneylerden biri sırasında geçirdiği ağır alerjik reaksiyonun ardından sağlık ekiplerinin müdahale ettiği ve olayın polise bildirilmesi üzerine patlayıcı imha ekiplerinin kontrollü patlatma gerçekleştirdiği kaydedildi.

Whittaker'ın savunmasında kendisini "kimyaya meraklı biri" olarak tanıttığı ve periyodik tablodaki tüm elementleri toplamaya çalıştığını öne sürdüğü ifade edildi. Ancak savcı Emily Dummett, sanığın ırkçı görüşleri ve neo-Nazi ideolojisine olan ilgisine dair söz konusu delillerin bu savunmayla çeliştiğine işaret etti.

Savcılık, sanık hakkında somut bir saldırı planı tespit edilmemiş olsa da paylaşımlarının ve patlayıcı maddelerle ilgili faaliyetlerinin komşular ve kamu güvenliği açısından ciddi ve somut tehdit oluşturduğunu vurguladı. Mahkeme, bu değerlendirmeyi kabul ederek hapis cezasına hükmetti.

