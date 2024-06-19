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Dünya

İngiltere Başbakanı'nın yakın koruma polisinin seçim tarihi üzerine bahis oynadığı iddia edildi

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın yakın koruma ekibinde yer alan bir polis, seçim tarihi üzerine bahis oynadığı iddiasıyla görevden uzaklaştırılarak gözaltına alındı.

Behlül Çetinkaya  | 19.06.2024 - Güncelleme : 19.06.2024
İngiltere Başbakanı'nın yakın koruma polisinin seçim tarihi üzerine bahis oynadığı iddia edildi İngiltere Başbakanı Rishi Sunak

Londra

İngiliz medyasında yer alan habere göre, Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı Şans Oyunları Komisyonu, 14 Haziran'da Londra Metropolitan Polisi Kraliyet ve Uzman Koruma Birliğinde görevli bir polis memurunun hesaplarındaki şans oyunları hareketliliğini incelemeye başladı.

Başbakan Sunak'ın da yakın koruma ekibinde yer alan polis memurunun genel seçim tarihi açıklanmadan önce bu tarih üzerine bahis oynadığı iddia edilirken Londra Polisi, söz konusu personelin görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Londra Metropolitan Polisinden yapılan açıklamada, personelin 17 Haziran'da gözaltına alındığı ifade edilerek Şans Oyunları Komisyonuna paralel şekilde soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.

İngiltere'de 12 Haziran'da da Başbakan Sunak'ın özel danışmanı ve Muhafazakar Partiden milletvekili adayı Craig Williams'ın seçim günü üzerine bahis oynadığı ortaya çıkmıştı.

Şans Oyunları Komisyonu tarafından bahis hareketliliği inceleme altına alınan Williams, seçim tarihi açıklanmadan haftalar önce 100 sterlinlik (yaklaşık 4 bin lira) bir bahis oynadığını itiraf etmişti.

Sunak, 22 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, İngiltere'deki genel seçimlerin 4 Temmuz'da yapılacağını duyurmuştu.


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